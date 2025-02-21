#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Nissan Qashqai
21 февраля
Недорогой надежный японский кроссовер по цене «китайца» снова доступен в России
В России появились в продаже новые Nissan...
Зарубежные автобренды заговорили о возвращении в РФ: у кого получится?
21 февраля
Зарубежные автобренды заговорили о возвращении в РФ: у кого получится?
Мэр Москвы Собянин отреагировал на заявление...
Летающий электрокар Alef
21 февраля
На летающие автомобили уже есть первые заказы — поставки в конце года
Летающий электрокар впервые на тестах перелетел...

На летающие автомобили уже есть первые заказы — поставки в конце года

Летающий электрокар впервые на тестах перелетел через другой автомобиль

Специалисты стартапа Alef из США на протяжении последних десяти лет трудятся над разработкой электромобиля с возможностью вертикального взлёта и посадки.

И вот во время недавних тестов прототип летающего электромобиля впервые облетел другое транспортное средство на трассе. Отмечается, что электротяги новинки достаточно, чтобы преодолеть по дороге до 350 км без подзарядки, а по воздуху – до 200 км. В планах компании увеличить эти показатели за счет водородной силовой установки.

Летающий электрокар Alef
Летающий электрокар Alef

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
199 л.с., 8-ступенчатая АКП и 92-й бензин: тестируем семейный кроссовер

Примечательно, что уже есть заказы на первые модели, ориентировочно цена такой модели составляет 300 тыс. долларов (примерно 26,5 млн рублей по текущему курсу). Поставки планируется начать уже в конце текущего года. В 2026 году планируется представить бюджетную модель по цене 35 тыс. долларов (порядка 3,097 млн. рублей).

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: interestingengineering.com

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Alef
Количество просмотров 5
21.02.2025 
Фото:Alef
Поделиться:
Оцените материал:
0