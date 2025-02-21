Коррозия может появиться даже под слоем ЛКП — рассказываем, как этого избежать

Эксперт Боярский объяснил, как предотвратить отслаивание лака на кузове авто

Отслаивание лакокрасочного покрытия (ЛКП) на кузове транспортного средства бывает даже у новых автомобилей. Зачастую причиной этого являются неправильно подобранные моющие средства и перепады температур. Об этом рассказал директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Tank» Игорь Боярский.

«Неподходящие химические чистящие средства , такие как растворители, а также реагенты для обработки дорог в зимнее время года легко повреждают лаковый слой», – объясняет эксперт.

Негативно на структуре лака могут сказаться и сколы, причем даже незначительные царапины, через которые проникает грязь, ускоряя процесс разрушения, подчеркнул Боярский.

«Резкие перепады температур могут отрицательно влиять на состояние лака. В жарком климате он пересыхает и трескается, а в холодном становится хрупким и ломким. Скопление влаги внутри автомобиля способствует ее проникновению под лакокрасочное покрытие, вызывая его отслаивание», – уточняет эксперт.

Обычно такое происходит в труднодоступных местах: нишах колесных арок или под пластиковыми накладками. В случае нарушения или отсутствия антикора под слоем краски начинает появляться коррозия, и ЛКП начинает отслаиваться, констатирует Боярский.

Чтобы защитить лакокрасочное покрытие машины, нужно использовать только качественные защитные составы, а также регулярно проводить профилактическое обслуживание автомобиля, подытожил эксперт.

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Источник: gazeta.ru