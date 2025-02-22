300 сил, задний привод, узнаваемый дизайн – новая российская разработка!

Конструкторское бюро ArtLine Engineering представило дорожный спорткар МАРТТ

Сразу два базирующихся в Москве конструкторских бюро ведут разработку нового отечественного спорткара. К гонке в медийном поле, помимо проекта Bureau Seven, присоединяется дерзкая разработка от ArtLine Engineering. Обе компании имеют крепкие гоночные корни: в частности, первые долгие годы выпускают Project 527 (болид по мотивам легендарного Lotus 7), вторые – Legends-600, основанные на дизайне Nascar 1960-х компактные машинки.

Как видим, обе «конюшни» имеют достойную репутацию в российском автоспорте, но если в Bureau Seven пока так и остаются в рамках этого мира, позиционируя свой новое детище как исключительно гоночный болид, то спорткар МАРТТ от Арт-Лайн метит совершенно в другую нишу.

«Гоночный автомобиль категории GT «MARTT» создается для предложения как профессиональным спортсменам, так и автолюбителям, – строится одновременно по требованиям для специализированной гоночной техники и дорог общего пользования», – сообщает сайт компании-разработчика.



Богатый опыт постройки недорогих каркасно-панельных спорткаров в ретростилистике тут пришелся кстати: в основе двухместный MARTT имеет стальную сварную раму с интегрированной капсулой безопасности, а дизайном экстерьера отсылает к Москвичу-401. Наружные панели отформованы из композита. Габариты машины – 4093/1876/1304мм; емкость бензобака 60 л.

Известно, что первый изготовленный образец оснащен продольно установленным в передней части турбированным двигателем ВАЗ-21126 (1.6), отдачу которого довели до 300 л.с. Он работает в паре с 6-ступенчатой секвентальной КП, передающей момент на задние колеса.

Паспортная максималка составляет 260 км/ч, разгон до 100 км занимает 4,3 секунды. Правда, не уточняется, для какого из вариантов машины указаны эти цифры: согласно данным на сайте производителя, гоночная версия автомобиля весит 875 кг, а вот дорожная – уже 1050 кг.

Рискнем предположить, что это все же «гоночные» показатели, как и вышеописанный вариант силовой установки – в дорожной версии степень форсирования наверняка будет меньше в угоду ресурсу. Впрочем, на первый изготовленный образец (на фото) уже получено Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), она признана пригодной для езды по дорогам общего пользования, поставлена на учет в ГАИ и имеет госрегзнаки. Купили бы такую?

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Источник: ArtLine Engineering, Автопоток