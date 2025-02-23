Школьники сварили монструозный пикап, чтобы утопить его в море

Подростки из школьного кружка сварки в США создали оригинальный искусственный риф

Ученики одной из школ расположенного на побережье Мексиканского залива городка Порт-Сент-Джо создали замечательный пикап (хотя казалось бы, куда еще замечательнее, чем пикап с Nintendo). Как вы уже могли догадаться, машина не предназначена для перемещения по дорогам. И вообще по чему-либо. Так для чего нужна эта громадина?

В рамках занятий в школьном кружке сварки ребята сконструировали искусственный риф, придав ему ту форму, которая им пришлась по душе. Сейчас у побережья Порт-Сент-Джо на более чем 290 искусственных рифах обитают многие формы океанской жизни. Идея искусственного рифа в том, чтобы создать среду обитания для водных организмов там, где естественные рифы либо повреждены, либо вовсе отсутствуют – для Мексиканского залива это как раз актуально.

При этом форма или материал рифа могут варьироваться: иногда эти сооружения делают из бетона, а иногда специально затапливают старые корабли – чтобы морские обитатели могли поселиться внутри. Что ж, ребята из школы в Порт-Сент-Джо пошли третьим путем. Кстати, этот риф у них уже не первый.

Что ж, в этот раз в плане творчества молодые сварщики развернулись не на шутку. Машина выполнена в стилистике, которую в Штатах называют «Carolina Squat», а у нас – «Бакинский передок»: это когда передняя часть кузова задирается на нереальную высоту. На некоторых снимках рядом с творением подростков стоит Toyota Tacoma – это полноразмерный американский пикап, так что можете оценить масштабы.

Вообще работа довольно детализированная и аккуратная: колеса в духе асфальтоукладочного катка, вырез в форме акулы на лобовом «стекле», сиденье, руль, несколько «приборов» в салоне и даже рычаг КПП, сваренный из металлической цепи! Ну а то, что у машины нет пола, продумано с точки зрения эргономики: так «владельцам» будет удобнее попадать в салон. Отметим и проушины по углам – для удобной транспортировки на место «стоянки». Весит эта штука около 2,3 тонны.

Нико ДеМаттиа, автор заметки об этом удивительном творении в американском издании The Drive, высказывает любопытную мысль: когда жизнь «перезапустится» и постчеловеческая цивилизация начнет исследовать океан, они могут принять облепленный ракушками пикап за некую священную древнюю реликвию... А на самом деле – это просто подростки дурачились.

Ну а нам, ныне живущим, важнее другое: ребята учатся хорошей профессии (просто приглядитесь, сколько различных нюансов им пришлось продумать и реализовать в этой довольно сложной конструкции!), а заодно и делают полезное для окружающей среды дело. Осталось только выбрать точные координаты для сброса рифа – это произойдет в самое ближайшее время.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: The Drive