#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти машины с пробегом россияне чаще всего привозят из Китая
24 февраля
Эти машины с пробегом россияне чаще всего привозят из Китая
Эксперт Целиков назвал пять популярных б/у...
Попытка реанимации из состояния комы: эксперт о возвращении автобрендов ЕС в РФ
24 февраля
Попытка реанимации из состояния комы: эксперт о возвращении автобрендов ЕС в РФ
Эксперт Стрельников объяснил, какие проблемы...
Ford Focus
24 февраля
Названы самые надежные американские машины
Эксперт Ковалев перечислил пять надежных...

Эти машины с пробегом россияне чаще всего привозят из Китая

Эксперт Целиков назвал пять популярных б/у авто, которые везут из Китая в Россию

Россияне в прошлом году ввезли из Китая 23,5 тыс. б/у машин, что составило 6% от общего объема импорта подержанных автомобилей в Россию за год, сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

В страну везут такие модели, как Toyota RAV4, Changan Uni-T, Nissan Note, Geely Tugella и Coolray.

Рекомендуем
Надежные моторы, крепкая трансмиссия... — но есть пара вопросов к этому «китайцу»

Целиков пояснил, что наибольший объем импорта машин с пробегом из КНР приходится на авто в возрасте 3-4 лет (81% от общего количества ввезенных машин). Еще 13% приходится на авто, которым пять лет.

Среди марок наиболее популярна Toyota, далее идут китайские Geely и Changan, а также японские Honda и Nissan.

Geely Coolray
Geely Coolray

Ранее «За рулем» сообщал, что в России дилеры назвали цены на автомобили Toyota с гарантией.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Telegram-канал гендиректора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Geely
24.02.2025 
Фото:Depositphotos | Geely
Поделиться:
Оцените материал:
0