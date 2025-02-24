Эти машины с пробегом россияне чаще всего привозят из Китая

Эксперт Целиков назвал пять популярных б/у авто, которые везут из Китая в Россию

Россияне в прошлом году ввезли из Китая 23,5 тыс. б/у машин, что составило 6% от общего объема импорта подержанных автомобилей в Россию за год, сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

В страну везут такие модели, как Toyota RAV4, Changan Uni-T, Nissan Note, Geely Tugella и Coolray.

Целиков пояснил, что наибольший объем импорта машин с пробегом из КНР приходится на авто в возрасте 3-4 лет (81% от общего количества ввезенных машин). Еще 13% приходится на авто, которым пять лет.

Среди марок наиболее популярна Toyota, далее идут китайские Geely и Changan, а также японские Honda и Nissan.

Geely Coolray

Ранее «За рулем» сообщал, что в России дилеры назвали цены на автомобили Toyota с гарантией.

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Источник: Telegram-канал гендиректора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова