Китайские машины с пробегом стали пользоваться рекордным спросом
В РФ в январе текущего года было продано 17,6 тыс. китайских легковых машин с пробегом. Это на 96,6% больше, чем за такой же месяц прошедшего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
В общей сложности в январе 2025 года было продано 17 577 б/у китайских легковушек, а за тот же период 2024 года продажи составили 8942 машины. То есть, продажи выросли на 96,6% год к году.
Самой популярной маркой стала Chery. Всего в январе 2025 года было продано 3,9 тыс. таких машин (+64,5% к январю 2024 года). Далее следуют Geely и Haval, продажи которых составили 3,4 (+84,8%) и 2,5 (+137,5%) тыс. единиц соответственно.
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Источник: РИА Новости