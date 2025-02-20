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Каждый двадцатый легковой автомобиль в России — китайский

«Автостат»: на начало 2025 года в РФ насчитывается почти 2,5 млн авто из КНР

На начало текущего года в РФ насчитывается около 2,5 млн авто из КНР, по данным агентства «Автостат». Уточняется, что на долю китайских машин приходится около 5% от числа всех зарегистрированных в РФ автомобилей.

Самым популярным китайским брендом стала марка Chery. Автомобилей этого бренда зарегистрировано около 582 тысяч единиц. На второй строчке находится Geely (422 тысячи зарегистрированных авто). Далее следует Haval (404 тысячи единиц).

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Среди моделей лидирует кроссовер Haval Jolion, парк которого на начало 2025 года составил 164 тысячи экземпляров. Также в России насчитывается более 104 тысяч кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max. В топ-3 вошел и Geely Coolray (94,7 тысячи зарегистрированных машин).

Ранее «За рулем» сообщал, что флагманский кроссовер Chery поставят на конвейер в Калуге.

Источник: Автостат

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 10
20.02.2025 
Фото:Unsplash
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