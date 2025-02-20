Каждый двадцатый легковой автомобиль в России — китайский

«Автостат»: на начало 2025 года в РФ насчитывается почти 2,5 млн авто из КНР

На начало текущего года в РФ насчитывается около 2,5 млн авто из КНР, по данным агентства «Автостат». Уточняется, что на долю китайских машин приходится около 5% от числа всех зарегистрированных в РФ автомобилей.

Самым популярным китайским брендом стала марка Chery. Автомобилей этого бренда зарегистрировано около 582 тысяч единиц. На второй строчке находится Geely (422 тысячи зарегистрированных авто). Далее следует Haval (404 тысячи единиц).

Среди моделей лидирует кроссовер Haval Jolion, парк которого на начало 2025 года составил 164 тысячи экземпляров. Также в России насчитывается более 104 тысяч кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max. В топ-3 вошел и Geely Coolray (94,7 тысячи зарегистрированных машин).

Ранее «За рулем» сообщал, что флагманский кроссовер Chery поставят на конвейер в Калуге.

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Источник: Автостат