Таксисты просят не заставлять их ездить на российских авто

Глава ОСР Жмакин просит президента вмешаться в ситуацию с законопроектом о такси

Президента РФ Владимира Путина просят вмешаться в ситуацию вокруг законопроекта, обязывающего таксопарки и самозанятых водителей такси использовать автомобили исключительно отечественного производства. Соответствующее обращение направил в адрес российского лидера глава Объединения самозанятых России (ОСР) Игорь Жмакин.

По словам предпринимателей, такие требования могут выполнить только крупные таксопарки, а для сотен тысяч самозанятых водителей они практически неподъемны.

Жмакин просит президента не утверждать текущую версию законопроекта, объясняя просьбу тем, что эти требования приведут к массовой потере работы среди самозанятых. Глава ОСР подчеркивает, что цены отечественных автомобилей для большинства водителей неподъемные, к тому же на них не распространяются программы льготного кредитования и лизинга.

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова отметила, что перевозчики уже столкнулись с серьезными финансовыми проблемами. Есть опасения, что недоступность необходимого транспорта вынудит водителей искать альтернативные источники дохода, констатирует Зарипова.

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Источник: kommersant.ru