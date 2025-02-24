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Таксисты просят не заставлять их ездить на российских авто

Глава ОСР Жмакин просит президента вмешаться в ситуацию с законопроектом о такси

Президента РФ Владимира Путина просят вмешаться в ситуацию вокруг законопроекта, обязывающего таксопарки и самозанятых водителей такси использовать автомобили исключительно отечественного производства. Соответствующее обращение направил в адрес российского лидера глава Объединения самозанятых России (ОСР) Игорь Жмакин.

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По словам предпринимателей, такие требования могут выполнить только крупные таксопарки, а для сотен тысяч самозанятых водителей они практически неподъемны.

Жмакин просит президента не утверждать текущую версию законопроекта, объясняя просьбу тем, что эти требования приведут к массовой потере работы среди самозанятых. Глава ОСР подчеркивает, что цены отечественных автомобилей для большинства водителей неподъемные, к тому же на них не распространяются программы льготного кредитования и лизинга.

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Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова отметила, что перевозчики уже столкнулись с серьезными финансовыми проблемами. Есть опасения, что недоступность необходимого транспорта вынудит водителей искать альтернативные источники дохода, констатирует Зарипова.

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Источник: kommersant.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / shangarey
Количество просмотров 21
24.02.2025 
Фото:freepik / shangarey
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