«Газпромнефть-СМ» внедряет новые цифровые технологии в образовательную программу

Система расширена за счет цифровых модулей, дублирующих ключевые этапы выпуска масел

«Газпромнефть – смазочные материалы» продолжает совершенствовать систему подготовки персонала. В образовательную программу интегрированы цифровые модули, которые помогают специалистам моделировать технологические процессы и работать с виртуальными копиями производственного оборудования. Такой формат повышает точность обучения и снижает вероятность ошибок в реальной работе.

Цифровые тренажеры позволяют сотрудникам изучать ключевые этапы выпуска смазочных материалов, включая процессы деасфальтизации, депарафинизации и селективной очистки. В компании подчеркивают, что новые технологии помогают персоналу быстрее адаптироваться к современным производственным стандартам и повышают надежность работы оборудования.

Генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец отмечает, что развитие производства невозможно без системного обучения специалистов. Кроме того, комплекс цифровых модулей позволяет отрабатывать различные производственные сценарии, исключая вероятность сбоев

«Тем самым, мы не только повышаем надежность и безопасность объектов, но и создаем условия для профессионального роста сотрудников», – подчеркивает Анатолий Скоромец.

Обновленная программа охватывает свыше 600 специалистов. Интеграция передовых технологий делает обучение не только эффективнее, но и гибче, сокращая сроки подготовки персонала к работе с современными промышленными решениями.