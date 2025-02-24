Клиенты стали чаще покупать авто дистанционно: эксперты выяснили причину

Новый тренд по цифровизации: почти 70% сделок на авторынке РФ проходят онлайн

Почти 70% переговоров с дилерами в России происходят в дистанционном формате. Эксперты Авито Авто заявили, что цифровизация бизнеса формирует новые привычки потребителей, с итогами исследования аналитики ознакомили участников XV ежегодного форума ForAuto 2025, в ходе которого обсуждали ключевые тренды развития авторынка РФ.

Согласно данным аналитиков, основной трафик составляют начинающие автовладельцы и покупатели с традиционным опытом покупок в автосалоне. При этом появились потребители, предпочитающие дистанционные покупки и онлайн-коммуникации.

В частности, порядка 69% переговоров с дилерами происходит в онлайн-среде. По мнению экспертов, успех такого вида продаж заключается в том, что дилеры предоставляют максимально исчерпывающую информацию через цифровые каналы. Чтобы быть успешным на рынке, продавцам автомобилей нужно подстроить бизнес под новые критерии, убеждены в экспертном сообществе.

Руководитель по развитию бизнеса В2С-кредитования в Авито Авто Константин Болдырев привел в пример сервис «Селект», посредством которого вся сделка проводится полностью удаленно. А платформа создает необходимые лиды для заключения сделок подключенным к сервису компаниям.

Открытость при покупке очень востребована у клиентов, примерно 24% покупателей сталкивались со случаями непрозрачного ценообразования, что негативно повлияло на степень их доверия. Также для 59% клиентов огромную роль играет репутация дилера. В экспертном сообществе убеждены, что факторами успеха в нарастающем тренде цифровизации являются оперативность дилеров и их мобильность в коммуникациях.

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Источник: abnews.ru