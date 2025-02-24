Известна дата дебюта внедорожника с новой системой в помощь водителю

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В Китае состоится дебют Honda S7 с системой интеллектуального вождения от Huawei

Совместное китайское предприятие Dongfeng Honda 6 марта текущего года представит новый автомобиль S7, оснащенный интеллектуальной системой в помощь водителю от Huawei. Об этом пишут местные СМИ.

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Внедорожник получит экран с технологией, позволяющей просматривать широкоформатные изображения на большом расстоянии. Honda рассматривает варианты сотрудничества с Huawei в области интеллектуального вождения и планирует использовать новацию в автомобилях Ye.

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Примечательно, что в начале февраля Dongfeng Honda и GAC Honda отказались от использования бренда Ye и вместо него используют P7 и S7. Одной из причин изменения стратегии стал тот факт, что бренд Ye получил негативные отзывы из-за несчастливого контекста китайского иероглифа.

Габариты Honda S7 составляют 4750/1930/1625 мм, размер колесной базы – 2930 мм. Внедорожник оснащен двумя двигателями с максимальной мощностью 150 кВт и 200 кВт, а также литий-ионным аккумулятором CATL.

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Источник: cnevpost.com

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Фото:CnevPost
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