Продажи нового конгломерата из двух автоконцернов могут достичь 4,5 млн в год

Dongfeng и Changan намекнули на слияние в крупнейший автомобильный концерн

Китайские автобренды Dongfeng Motor и Changan Automobile анонсировали план по реорганизации, намекнув, что итогом этой интеграции может стать одна из крупнейших в мире автомобильных групп. Об этом пишут китайские СМИ.

Причем речь идет о реорганизации с участием государственных конгломератов. В этой новости примечательно то, что ни Dongfeng, ни Changan в своих официальных заявлениях не упоминали о слиянии, но такие слухи все равно появились.

Если слияние все-таки произойдет, то автомобильная группа Dongfeng и Changan будет продавать порядка 4,58 млн автомобилей в год. Такие показатели позволят обойти BYD и стать крупнейшим автопроизводителем в Китае и пятой по величине автомобильной группой в мире.

Ожидается, что на первом этапе новый конгломерат перестроит свою цепочку поставок и унифицирует закупки деталей и технологий у высококачественных поставщиков. Такое ключевое решение позволит консолидировать ресурсы с целью адаптации к новым рыночным условиям. Дело в том, что на фоне стремительной электрификации автопрома Китая перед производителями возникают новые трудности.

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Источник: cnevpost.com