«Наши «китайцы» — классная памятка, чтобы не запутаться в новых брендах!

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Эксперт составил подробную таблицу автомобильных брендов, придуманных для РФ

В последние три года российский автомобильный рынок активно пополняется не только моделями самостийных китайских марок, но и моделями тех же брендов, но под совершенно другими именами. Некоторые, кстати, уже ушли в историю: FAW Bestune T77 совсем недолго побыл Ладой X Cross 5 с питерской пропиской...

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Но многие закрепились, и появляются новые. Если вам важно помнить, от кого произошел нынешний Москвич, что такое Evolute на самом деле и что скрывается под загадочной новой маркой Tenet, но удержать это все в голове у вас никак не получается (мы вас прекрасно понимаем), рекомендуем приведенную таблицу.

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Ее составил и разместил в Телеграм директор аналитического агентства Автостат Сергей Целиков. Структура таблицы простая: в первой колонке – марка машины в России, во второй – что это такое на самом деле. Следующие две колонки – то же самое, но по моделям. Автор обещает дополнять получившуюся памятку, потому что предполагает, что «впереди еще много открытий и парадоксов».

Источник: Автостат

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 6
25.02.2025 
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