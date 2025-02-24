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Каких внедорожников из Китая не коснется блокировка — объясняем

Rox начнет блокировать в России ввезенные неофициально автомобили бренда Rox 01

Китайский производитель внедорожника Rox 01 – концерн Sinomach Auto внедрил систему контроля для автомобилей, не предназначенных для локального рынка, об этом сообщили в пресс-службе бренда.

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«В случае обнаружения таких автомобилей за пределами Китая отключаются все мультимедийные экраны с рекомендацией обратиться к дилерам. При этом блокировка не коснется автомобилей, импортированных в РФ до декабря 2024 года», – уточнили в пресс-службе.
Rox 01
Rox 01

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Официальные продажи автомобилей китайского бренда стартовали в России в середине февраля. Внедорожник Rox 01 выпускается в шести- и семиместном исполнении. В длину автомобиль достигает 5050 мм при размере колесной базы в 3010 мм.

Под капотом автомобиля силовой агрегат из последовательного гибрида, бензиновый мотор объемом 1,5 л служит для подзарядки тяговой батареи, в движение машину приводят электромоторы суммарной мощностью 476 л.с. Запаса хода на одной электротяге хватает до 235 км, с учетом двигателя внутреннего сгорания – 1338 км. До 100 км/ч внедорожник разгоняется за 5,5 секунды.

Rox 01
Rox 01

Производитель предоставляет гарантию пять лет на Rox 01, а также восемь лет на батарею. Цены на автомобиль будут начинаться в России от 9,1 млн рублей, реализацией Rox 01 займется дилерская сеть Oting.

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Источник: gazeta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Rox
Количество просмотров 29
24.02.2025 
Фото:Rox
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