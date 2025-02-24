Каких внедорожников из Китая не коснется блокировка — объясняем
Китайский производитель внедорожника Rox 01 – концерн Sinomach Auto внедрил систему контроля для автомобилей, не предназначенных для локального рынка, об этом сообщили в пресс-службе бренда.
«В случае обнаружения таких автомобилей за пределами Китая отключаются все мультимедийные экраны с рекомендацией обратиться к дилерам. При этом блокировка не коснется автомобилей, импортированных в РФ до декабря 2024 года», – уточнили в пресс-службе.
Официальные продажи автомобилей китайского бренда стартовали в России в середине февраля. Внедорожник Rox 01 выпускается в шести- и семиместном исполнении. В длину автомобиль достигает 5050 мм при размере колесной базы в 3010 мм.
Под капотом автомобиля силовой агрегат из последовательного гибрида, бензиновый мотор объемом 1,5 л служит для подзарядки тяговой батареи, в движение машину приводят электромоторы суммарной мощностью 476 л.с. Запаса хода на одной электротяге хватает до 235 км, с учетом двигателя внутреннего сгорания – 1338 км. До 100 км/ч внедорожник разгоняется за 5,5 секунды.
Производитель предоставляет гарантию пять лет на Rox 01, а также восемь лет на батарею. Цены на автомобиль будут начинаться в России от 9,1 млн рублей, реализацией Rox 01 займется дилерская сеть Oting.
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Источник: gazeta.ru