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Кроссовер-номинант автопремии можно купить с выгодой 190 тысяч рублей

Бренд JAC распродает в России кроссовер JS3 2023 года за 1,7 млн рублей

Выгода при покупке на рынке РФ нового кроссовера JAC JS3 выпуска 2023 года достигает 190 тыс. рублей, а цены стартуют от 1,699 млн рублей. Это выяснили эксперты в ходе мониторинга цен на российском рынке.

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Дебют компактного JAC JS3 на российском рынке состоялся в ноябре 2023 года. Габариты кроссовера: 4345/1765/1640 мм, размер колесной базы – 2560 мм, дорожный просвет – 155 мм. Объем багажника составляет 600 литров.

JAC JS3
JAC JS3

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Под капотом стоит бензиновый мотор объемом 1,6 л мощностью 109 л.с. и крутящим моментом 150 Нм, он работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Привод передний, а максимальная скорость ограничена отметкой в 180 км/ч, независимо от трансмиссии.

Комплектация Luxury MT предлагается покупателям по цене от 1,699 млн рублей с максимальной выгодой в 100 тыс. рублей. Цена версии Luxury CVT стартует от 1.709 млн рублей, а выгода – до 190 тыс. рублей при условии оформления трейд-ин и автокредита.

JAC JS3
JAC JS3
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Источник: tarantas.news

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Светлана Тарасенко
Фото:JAC
24.02.2025 
Фото:JAC
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