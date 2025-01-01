Определяем лучший компакт-кросс года — получаем Ладу в подарок!
Компактные кроссоверы в России остаются одним из популярнейших классов автомобилей. В минувшем году сразу пять новинок этого класса попали в нашу страну. Все, разумеется, из Китая – но есть как уже знакомые нам марки, так и откровенные новички. Кто наберет больше симпатий россиян и выживет на рынке? Давайте вместе ответим на этот вопрос – пришло время голосовать за понравившийся вариант!
Продолжает работу самая престижная автомобильная премия России – Гран-при «За рулем» 2025. Вот что происходит: через голосование мы определяем лучшие новые машины, появившиеся в РФ в 2024 году. А решать, какие модели являются наиболее красивыми, технически совершенными и практичными, мы пригласили самое объективное жюри в мире – то есть вас, наши читатели!
Уже вовсю идет большое онлайн-голосование, но, не дожидаясь его итогов, мы с вами уже сейчас можем «подсмотреть» лидеров по отдельным классам – проведя своеобразный экзитпол, предварительное голосование. Опрос – под этой публикацией!
Оставляйте свой голос (и смотрите, как голосовали другие!), а затем переходите в основное голосование по всем 12 представленным в премии классам. Там вы сможете выбрать, какие номинанты достойны победы благодаря своей технологичности, практичности и дизайну.
Что это дает вам, помимо престижного статуса члена народного жюри? Что ж, напоминаем, что в этом году мы разыграем среди всех читателей, проголосовавших за лучший автомобиль 2024 года, три автомобиля Lada – Vesta, Vesta SW и Vesta SW Cross.
Итак, к делу. В 2024 году на рынке появилось пять новинок в классе компактный кроссовер, вот они:
Просим учесть, что к участию в Гран-при «За рулем» допускаются исключительно свежие модели – то есть дебютировавшие в 2024 году или сменившие поколение. Фейслифты, рестайлинги, пополнения моторной линейки – не учитываем. DFSK 500, GAC GS3, JAC JS3, Jetta VS5 и MG ZS – как раз такие, новые. И насколько хороши эти новые «аббревиатуры», решать вам.
Напоминаем: прежде чем перейти в форму для голосования, оставьте свой голос в мини-опросе под публикацией. Нам важно ваше мнение!
Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.
- Генеральный партнер Гран-при «За рулем» 2025 – холдинг Cordiant.
- Номинанты Гран-при «За рулем» 2025 – тут.
- О победителях Гран-при «За рулем» 2024 можно узнать здесь.
- О том, кому из наших читателей достались призовые машины в прошлый раз, читайте здесь.