Определяем лучший компакт-кросс года — получаем Ладу в подарок!

В 2024 году в России появилось сразу пять новинок класса компактный кроссовер

Компактные кроссоверы в России остаются одним из популярнейших классов автомобилей. В минувшем году сразу пять новинок этого класса попали в нашу страну. Все, разумеется, из Китая – но есть как уже знакомые нам марки, так и откровенные новички. Кто наберет больше симпатий россиян и выживет на рынке? Давайте вместе ответим на этот вопрос – пришло время голосовать за понравившийся вариант!

Продолжает работу самая престижная автомобильная премия России – Гран-при «За рулем» 2025. Вот что происходит: через голосование мы определяем лучшие новые машины, появившиеся в РФ в 2024 году. А решать, какие модели являются наиболее красивыми, технически совершенными и практичными, мы пригласили самое объективное жюри в мире – то есть вас, наши читатели!

Уже вовсю идет большое онлайн-голосование, но, не дожидаясь его итогов, мы с вами уже сейчас можем «подсмотреть» лидеров по отдельным классам – проведя своеобразный экзитпол, предварительное голосование. Опрос – под этой публикацией!

Оставляйте свой голос (и смотрите, как голосовали другие!), а затем переходите в основное голосование по всем 12 представленным в премии классам. Там вы сможете выбрать, какие номинанты достойны победы благодаря своей технологичности, практичности и дизайну.

Что это дает вам, помимо престижного статуса члена народного жюри? Что ж, напоминаем, что в этом году мы разыграем среди всех читателей, проголосовавших за лучший автомобиль 2024 года, три автомобиля Lada – Vesta, Vesta SW и Vesta SW Cross.

Итак, к делу. В 2024 году на рынке появилось пять новинок в классе компактный кроссовер, вот они:

DFSK 500, универсал, 106 л. с., передний привод GAC GS3, универсал, 170 л. с., передний привод

JAC JS3, универсал, 109 л. с., передний привод Jetta VS5, универсал, 150 л. с., передний привод

MG ZS, универсал, 114 л. с., передний привод

Просим учесть, что к участию в Гран-при «За рулем» допускаются исключительно свежие модели – то есть дебютировавшие в 2024 году или сменившие поколение. Фейслифты, рестайлинги, пополнения моторной линейки – не учитываем. DFSK 500, GAC GS3, JAC JS3, Jetta VS5 и MG ZS – как раз такие, новые. И насколько хороши эти новые «аббревиатуры», решать вам.

Напоминаем: прежде чем перейти в форму для голосования, оставьте свой голос в мини-опросе под публикацией. Нам важно ваше мнение!

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.