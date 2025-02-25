Производитель электроусилителя руля нашел решение по разблокировки партии

В Автоэлектронике не подтвердили факт браковки партии электроусилителей для Lada

Представители компании «Автоэлектроника» из Калуги опровергли информацию об отправке в брак 21 тысячи электроусилителей, изготовленных для АВТОВАЗа. Соответствующее заявление опубликовано в соцсетях компании.

Согласно заявлению, партия электроусилителей руля для трех моделей автомобилей Lada не забракована, а заблокирована. Также в «Автоэлектронике» отрицают, что причиной блокировки якобы стали внесенные в конструкцию узла изменения.

«Мы незамедлительно отреагировали на этот вброс в силу того, что в статье содержатся не соответствующие действительности сведения. Да, эта партия электроусилителей действительно существует. Но она не забракована, а заблокирована, причем по инициативе «Автоэлектроники». На данный момент решение по разблокировке уже найдено и сейчас мы находимся в стадии согласования этого вопроса с АВТОВАЗом», – цитирует пресс-служба коммерческого директора «Автоэлектроники» Антона Кузина.

По словам технического директора «Автоэлектроники» Владимира Мизевича, конструкцию усилителя согласовали с автоконцерном еще на этапе запуска производства деталей для Lada Vesta, после этого никаких изменений в нее не вносилось.

Напомним, накануне появилась информация, что АВТОВАЗ забраковал партию из 21 тыс. электромеханических усилителей руля (ЭУР), произведенных предприятием «Автоэлектроника» для автомобилей Priora, Granta, Vesta.

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Источник: Автоэлектроника