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Автоконцерн будет искать альтернативного поставщика усилителя руля

АВТОВАЗ забраковал более 20 тысяч электроусилителей руля для трех моделей Lada

Отечественный производитель АВТОВАЗ забраковал партию из 21 тысячи электромеханических усилителей руля (ЭУР), произведенных предприятием «Автоэлектроника» в Калуге. Об этом пишут СМИ со ссылкой на осведомленные источники.

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«Автоэлектроника» является поставщиком ЭУР на АВТОВАЗ с 2006 года для моделей Priora, Granta и Vesta, но теперь вопрос сотрудничества может оказаться под вопросом. Год назад в конструкцию ЭУР внесли изменения, и количество жалоб на шумы, скрипы только растет. А из-за того, что отбраковка была не одномоментной, произошел накопительный эффект.

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АВТОВАЗ отказался от комментариев по этой ситуации, на предприятии ограничились тем, что качеству поставляемых компонентов уделяется критические внимание. И в случае выявления несоответствия заявленным параметрам топ-менеджмент завода примет жесткое решение, вплоть до блокировки всей партии деталей.

При этом подчеркивается, что останавливать конвейер из-за бракованных деталей не будут, а возникшую нехватку перекроют поставками от другого поставщика.

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Источник: oboz.info

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 27
24.02.2025 
Фото:Depositphotos
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