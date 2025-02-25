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Кому запретят сдавать экзамены в России на получение водительских прав

МВД: в России ужесточат правила сдачи экзамена на водительские права

МВД РФ подготовило перечень поправок в административный регламент, регулирующий порядок проведения экзаменов для получения водительских прав. Проект документа проходит антикоррупционную экспертизу и размещен на федеральном портале нормативных правовых актов, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Согласно изменениям, предлагается расширить перечень оснований для отказа в сдаче экзаменов. Ограничения коснутся иностранцев и лиц без гражданства, в отношении которых применяется режим высылки из России.

«В случае нахождения гражданина в указанном реестре ему будет отказано в допуске к сдаче теоретического и практического экзаменов на право управления транспортными средствами», – уточнили в пресс-службе ведомства.

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Вместе с тем перечень документов, удостоверяющих личность заявителя, дополняется временным удостоверением личности лица без гражданства в России. При подаче заявления таких граждан проверят по специальному реестру контролируемых лиц. Если фамилия человека будет в этом списке, ему не разрешат сдавать экзамен на теорию и вождение.

Источник: tass.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 23
25.02.2025 
Фото:
«За рулем»
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