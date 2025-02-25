#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Honda Pilot
25 февраля
В Россию привезли лучший семиместный кроссовер в мире: известна цена
В России появились в продаже новые кроссоверы...
Заменят ли маркетплейсы автосалоны
25 февраля
Заменят ли маркетплейсы автосалоны
Автоэксперт Кузнецов назвал плюсы и минусы...
Популярная корейская марка ищет сотрудников в российский офис
25 февраля
Популярная корейская марка ищет сотрудников в российский офис
Компания Kia набирает персонал в российский...

Этой категории граждан РФ разрешат бесплатно ездить на общественном транспорте

В Госдуме хотят сделать бесплатным проезд беременных в общественном транспорте

Бесплатный проезд для беременных женщин на всех видах общественного транспорта, кроме такси и маршруток, могут сделать в России. С такой инициативой выступила группа депутатов от фракции «Новые люди». Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение Правительства РФ, сообщили в пресс-службе партии.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
4 способа обмануть алкотестер ГАИ — где правда, а где миф

Авторы инициативы считают, что власти субъектов РФ могут обеспечить бесплатным проездом россиянок, вставших на учет в медорганизации в ранние сроки беременности.

Эта мера позволит снизить финансовую нагрузку на многодетные и малообеспеченные семьи, а также поспособствует созданию комфортных условий для роста рождаемости, охраны материнства и детства и укрепления института семьи.

Во избежание возможных злоупотреблений право бесплатного проезда будут выдавать на основании документа медицинской организации, на учете которой стоит беременная женщина.

Источник: pnp.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 9
25.02.2025 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0