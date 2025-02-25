Этой категории граждан РФ разрешат бесплатно ездить на общественном транспорте

В Госдуме хотят сделать бесплатным проезд беременных в общественном транспорте

Бесплатный проезд для беременных женщин на всех видах общественного транспорта, кроме такси и маршруток, могут сделать в России. С такой инициативой выступила группа депутатов от фракции «Новые люди». Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение Правительства РФ, сообщили в пресс-службе партии.

Авторы инициативы считают, что власти субъектов РФ могут обеспечить бесплатным проездом россиянок, вставших на учет в медорганизации в ранние сроки беременности.

Эта мера позволит снизить финансовую нагрузку на многодетные и малообеспеченные семьи, а также поспособствует созданию комфортных условий для роста рождаемости, охраны материнства и детства и укрепления института семьи.

Во избежание возможных злоупотреблений право бесплатного проезда будут выдавать на основании документа медицинской организации, на учете которой стоит беременная женщина.

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Источник: pnp.ru