Названы три основных недостатка автомобилей с вариатором
Вариатор – тип коробки передач, по которой ведется множество споров, хотя ее преимущества очевидны: плавный ход и экономичность.
При этом есть и ряд недостатков, о которых рассказал технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.
Первый – высокая стоимость ремонта и обслуживания. Масло в вариаторе нужно менять каждые 20-25 тыс. км, это чаще, чем у традиционного автомата, а стоит оно дороже.
Второй минус – чувствительность к перегревам. Вариатор не любит высокой температуры и пробок. Перегрев может привести к быстрому выходу агрегата из строя.
Третий недостаток – вариатор не терпит резких ускорений. Чтобы не повредить коробку, нужно разгоняться плавно, особенно при старте с места.
По мнению Родионова, только правильная эксплуатация и своевременное обслуживание обеспечат долгую службу вариатора.
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Источник: Газета.ру