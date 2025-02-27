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Названы три основных недостатка автомобилей с вариатором

Fit Service: стиль езды на вариаторе не подразумевает резких ускорений

Вариатор – тип коробки передач, по которой ведется множество споров, хотя ее преимущества очевидны: плавный ход и экономичность.

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При этом есть и ряд недостатков, о которых рассказал технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Первый – высокая стоимость ремонта и обслуживания. Масло в вариаторе нужно менять каждые 20-25 тыс. км, это чаще, чем у традиционного автомата, а стоит оно дороже.

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Второй минус – чувствительность к перегревам. Вариатор не любит высокой температуры и пробок. Перегрев может привести к быстрому выходу агрегата из строя.

Третий недостаток – вариатор не терпит резких ускорений. Чтобы не повредить коробку, нужно разгоняться плавно, особенно при старте с места.

По мнению Родионова, только правильная эксплуатация и своевременное обслуживание обеспечат долгую службу вариатора.

Источник: Газета.ру

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Алексеева Елена
Количество просмотров 47
27.02.2025 
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