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Санкции нипочем: авторынок РФ предложит сразу несколько новинок в 2025 году

На авторынке России в ближайшее время появятся сразу 5 новых автобрендов

Авторынок России трансформируется, подстраиваясь под новые реалии, сразу несколько новых автобрендов появились в 2025 году на авторынке России.

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Южнокорейская марка KGM (SsangYong) получила нового владельца в РФ в лице компании «Рэкс Моторс», а сборку автомобилей наладили на заводе «Автотор» в Калининграде. В линейке представлены компактный кроссовер KGM Tivoli с турбомотором объемом 1,5 л и АКП, переднеприводный Korando, среднеразмерный Torres и рамный внедорожник Rexton – конкурент Haval H9.

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Госкомпания «АГР» представила новый бренд Tenet, под которым на бывшем заводе Volkswagen в Калуге начнут выпуск перелицованного Chery Tiggo 7 Plus.

Бренд из Китая Rox уже продает в РФ гибридный 476-сильный внедорожник Rox 01. Автомобиль предлагается в 6- и 7-местной версиях, в конкурентах – Tank 500 и Dongfeng Mengshi M-Hero. В 2026 году ожидают выход гибридного кроссовера Rox 02.

Еще одним новичком стал бренд Esteo, под которым «Эстео Рус» будет продавать автомобили Exeed RX и TXL, собранные на бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье.

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В базе ФИПС появилось также новое торговое наименование Nordcross, его зарегистрировал дистрибьютор Belgee и Knewstar. Не исключено, что под этим брендом в России появятся китайские Zeekr, Lynk&Co, Lotus, Radar и LEVC.

Автомобильный рынок России в 2025 году продолжает трансформацию, подстраиваясь под новые условия. В ближайшие месяцы можно ожидать еще больше новых брендов и моделей.

KGM Rexton
KGM Korando
KGM Torres
Rox 01
Chery Tiggo 7 Plus
KGM Tivoli

Источник: speedme.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | KGM | Chery | Rox
Количество просмотров 20
26.02.2025 
Фото:Depositphotos | KGM | Chery | Rox
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