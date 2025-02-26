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Почти капсула времени: в РФ продают досанкционный автомобиль с 5-ступенчатой МКП

В России выставили на продажу Lada Vesta 2020 года с минимальным пробегом

Объявление о продаже седана Lada Vesta 2020 года выпуска с минимальным пробегом появилось на одном из классифайдов. За «капсулу времени» просят 1,3 млн. рублей.

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Для сравнения – цена на новую модель в базовой комплектации стартует от 1,5 млн. рублей. А у дилеров могут быть в наличии снятые с производства версии Comfort за 1,2 млн. рублей. Продавец называет автомобиль «почти капсула времени», причем в объявлении говорится, что машина длительное время не эксплуатировалась, а ее пробег составляет 2,9 тыс. км.

В списке оснащения заявлены: задние датчики парковки, ESC и ABS, судя по году выпуска – от Bosch, передние электростеклоподъемники, кондиционер, есть магнитола, но нет подогрева. Силовой агрегат представлен мотором объемом 1,6 л мощностью106 л.с., 5-ступенчатая механическая коробка передач.

Lada Vesta
Lada Vesta

Источник: avito.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Авито
26.02.2025 
Фото:Авито
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Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
-67