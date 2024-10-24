Лада Веста 2024 – «полный фарш» вернулся! Ну, почти

Главред «За рулем» испытал Весту с ESC и другими новыми опциями

Первое и главное обновление Лады Весты: система стабилизации входит в серийное оснащение всех машин – начиная с базового исполнения Comfort. Еe розничная цена увеличилась на 11 тысяч рублей – и это адекватная плата за безопасность.

ESP или ESC?

Это одно и то же. Аббревиатура ESP – придумка фирмы Bosch, которая поставляет свою систему большинству автопроизводителей. Расшифровывается как Electronic Stability Program – если дословно, электронная программа стабилизации. Прежде на Весту аж с 2015 года ставили именно систему Bosch.

Иногда автомобильные компании изобретают собственные названия. АВТОВАЗ и компания Итэлма называют свою систему ESC (Electronic Stability Control – «электронный контроль устойчивости»). Суть от этого не меняется, поскольку принцип работы тот же: используя рабочую тормозную систему, управляющий механизм выборочно подтормаживает одно или несколько колес, удерживая машину на заданном курсе.

Лада Веста с ESP. Система стабилизации настроена оптимально. Зимой проверим еще раз.

ESC выпускают на той же производственной площадке компании Итэлма в Костроме, на которой уже больше года собирают блоки АБС – по лицензии китайской компании Kesens. Пока все комплектующие – привозные. По идее, к 2027 году система стабилизации примерно на 80% должна будет состоять из российских компонентов.

Мотор 1.8 (122 л. с.) плюс вариатор WanLiYang. Уже начато производство Весты 1.6 (106 л. с.) с этим же вариатором. Ждем версию с 6‑ступенчатой механической коробкой.

Как выпускали прежде? Да так же: компания Роберт Бош Самара (теперь принадлежит НАМИ) собирала на полуавтоматической линии блоки АБС/ESP полностью из привозных комплектующих. Всех устраивало. Теперь времена изменились: приходится надеяться на собственные силы – и на помощь китайцев.

Визуально блок ESP отличается от блока АБС более крупным корпусом и количеством управляющих каналов.

Скользить запрещено

Два года ушло на замену ESP на ESC! Нужно было найти партнера в Китае, договориться, наладить в России производство – и провести испытания. Необходимо захватить три периода: проводят калибровки зимой, затем летом, а потом следующей зимой – еще раз, вдруг после летних калибровок что-то «ушло» не туда. Причем – отдельно для каждой модификации автомобиля!

Редкое пока сочетание темного верха и бежевого низа. Климат-контроля по-прежнему нет – обещают в 2025 году. Мультимедийную систему обновили: упростился поиск контактов, через Алису теперь можно совершать звонки.

Система контроля слепых зон и парктроники отключаются отдельными кнопками. Передние стеклоподъемники – с режимом Auto и противозажимной функцией: руку не прищемит.

Поэтому долго. Но главное – результат. На мой взгляд, замена прошла успешно. Я изрядно поскользил по гравийно-грунтовой дороге разной «зернистости», которая хорошо имитирует снежные условия – на высокой скорости скольжения развиваются быстро и даже пугающе для неопытного водителя.

Система стабилизации отключается кнопкой, но автоматически активируется вновь на скорости 57 км/ч. Появился флажок отключения правой подушки безопасности – на случай установки спереди детского кресла.

Так вот, высокочастотная система стабилизации сначала дает водителю (да и самой себе) почувствовать начало скольжения, а затем уверенно и быстро притормаживает нужные колеса, стабилизируя автомобиль. При этом Веста на встает колом, как это бывает при работе низкочастотных ESP, – всё происходит интеллигентно, без лишней паники и перетормаживания. Но зимой все-таки проверим еще раз.

В наружных зеркалах – индикаторы системы контроля слепых зон. Жаль, что мигает не пиктограммка, а отдельная лампочка. Наконец-то вернули обогрев заднего сиденья – он одноступенчатый. Обогрев передних сидений – трехступенчатый.

А буксовать?

ESC можно отключить нажатием кнопки, но при достижении скорости 57 км/час она вновь активируется автоматически. Хватит, чтобы слегка побуксовать.

К слову, и с включенной системой стабилизации Веста позволяет слегка «грести» обоими колесами – но не более того.

А что еще?

Возвращение ESC позволило воскресить утраченные прежде функции. Заработал помощник при старте на уклоне – очень помогает неопытным водителям на машинах с механической коробкой. При включении заднего хода на экране появляются динамические линии разметки – потому что появился датчик угла поворота руля. А при экстренном торможении включается «аварийка».

Система стабилизации входит в базовое оснащение всех машин.

На Весту наконец-то вернули боковые подушки безопасности! А еще – трехступенчатый обогрев передних сидений, электроскладывание наружных зеркал, датчики дождя и света, задний центральный подлокотник.

Передние электростеклоподъемники с режимом Auto имеют противозажимную функцию – руку не прищемишь даже ребенку. В оснащение топ-версий теперь входят передние датчики парковки и система контроля слепых зон с индикацией в зеркалах заднего вида. Вернулись противотуманные фары с функцией подсветки поворота. Наконец, появились обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла.

Явно не хватает только климат-контроля – но его обещают в 2025 году.

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