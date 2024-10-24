Лада Веста 2024 – «полный фарш» вернулся! Ну, почти
Первое и главное обновление Лады Весты: система стабилизации входит в серийное оснащение всех машин – начиная с базового исполнения Comfort. Еe розничная цена увеличилась на 11 тысяч рублей – и это адекватная плата за безопасность.
ESP или ESC?
Это одно и то же. Аббревиатура ESP – придумка фирмы Bosch, которая поставляет свою систему большинству автопроизводителей. Расшифровывается как Electronic Stability Program – если дословно, электронная программа стабилизации. Прежде на Весту аж с 2015 года ставили именно систему Bosch.
Иногда автомобильные компании изобретают собственные названия. АВТОВАЗ и компания Итэлма называют свою систему ESC (Electronic Stability Control – «электронный контроль устойчивости»). Суть от этого не меняется, поскольку принцип работы тот же: используя рабочую тормозную систему, управляющий механизм выборочно подтормаживает одно или несколько колес, удерживая машину на заданном курсе.
ESC выпускают на той же производственной площадке компании Итэлма в Костроме, на которой уже больше года собирают блоки АБС – по лицензии китайской компании Kesens. Пока все комплектующие – привозные. По идее, к 2027 году система стабилизации примерно на 80% должна будет состоять из российских компонентов.
Как выпускали прежде? Да так же: компания Роберт Бош Самара (теперь принадлежит НАМИ) собирала на полуавтоматической линии блоки АБС/ESP полностью из привозных комплектующих. Всех устраивало. Теперь времена изменились: приходится надеяться на собственные силы – и на помощь китайцев.
Скользить запрещено
Два года ушло на замену ESP на ESC! Нужно было найти партнера в Китае, договориться, наладить в России производство – и провести испытания. Необходимо захватить три периода: проводят калибровки зимой, затем летом, а потом следующей зимой – еще раз, вдруг после летних калибровок что-то «ушло» не туда. Причем – отдельно для каждой модификации автомобиля!
Поэтому долго. Но главное – результат. На мой взгляд, замена прошла успешно. Я изрядно поскользил по гравийно-грунтовой дороге разной «зернистости», которая хорошо имитирует снежные условия – на высокой скорости скольжения развиваются быстро и даже пугающе для неопытного водителя.
Так вот, высокочастотная система стабилизации сначала дает водителю (да и самой себе) почувствовать начало скольжения, а затем уверенно и быстро притормаживает нужные колеса, стабилизируя автомобиль. При этом Веста на встает колом, как это бывает при работе низкочастотных ESP, – всё происходит интеллигентно, без лишней паники и перетормаживания. Но зимой все-таки проверим еще раз.
А буксовать?
ESC можно отключить нажатием кнопки, но при достижении скорости 57 км/час она вновь активируется автоматически. Хватит, чтобы слегка побуксовать.
К слову, и с включенной системой стабилизации Веста позволяет слегка «грести» обоими колесами – но не более того.
А что еще?
Возвращение ESC позволило воскресить утраченные прежде функции. Заработал помощник при старте на уклоне – очень помогает неопытным водителям на машинах с механической коробкой. При включении заднего хода на экране появляются динамические линии разметки – потому что появился датчик угла поворота руля. А при экстренном торможении включается «аварийка».
На Весту наконец-то вернули боковые подушки безопасности! А еще – трехступенчатый обогрев передних сидений, электроскладывание наружных зеркал, датчики дождя и света, задний центральный подлокотник.
Передние электростеклоподъемники с режимом Auto имеют противозажимную функцию – руку не прищемишь даже ребенку. В оснащение топ-версий теперь входят передние датчики парковки и система контроля слепых зон с индикацией в зеркалах заднего вида. Вернулись противотуманные фары с функцией подсветки поворота. Наконец, появились обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла.
Явно не хватает только климат-контроля – но его обещают в 2025 году.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.