Эту модель создали для спасения «дочки» Hongqi

В Китае стартовали продажи Hongqi Tiangong 05 – самой дешёвой модели бенда

Премиальный китайский бренд Hongqi начал продажи электрического седана Tiangong 05, который призван спасти его электрическое подразделение.

Hongqi Tiangong 05

Дело в том, что бренд Hongqi (входит в концерн FAW), основанный в 1958 году, на протяжении десятилетий выпускал автомобили для элиты Коммунистической партии Китая и пользовался популярностью и славой. В 90-х он начал производить автомобили и для обычных потребителей – также довольно популярные.

В 2023 году был создан подбренд Hongqi New Energy, ориентированный на выпуск электромобили. Однако первый электрический седан, EH7, не оправдал ожиданий – по данным China EV DataTracker, совокупные поставки этого электромобиля достигли 5778 единиц.

За тот же период было продано 31 741 автомобилей Luxeed S7 от Chery и Huawei по одинаковой цене. Немного более дешевый седан Zeekr 007 от Geely разошелся тиражом 42 148 единиц.

Hongqi Tiangong 05

Для того чтобы улучшить положение на рынке, компания выпустила гораздо более дешевый Tiangong 05, который отличается современным дизайном и высокой технологичностью.

Габариты автомобиля составляют 4820/1915/1480 мм при колесной базе 2900 мм. Он оснащен 60-дюймовым проекционным дисплеем и продвинутыми функциями автономного вождения, включая управление голосом и распознавание жестов.

Hongqi Tiangong 05

Для Tiangong 05 предлагают два варианта аккумуляторов: емкостью 62 кВт·ч с запасом хода в 550 км и 85 кВт·ч – на 750 км. В будущем планируется версия, которая обеспечит до 850 км пробега. Кроме того, модель оснащена высокоскоростной зарядкой, которая позволяет зарядить батарею с 10% до 80% за 20 минут.

Цены на Tiangong 05 варьируются от 159 800 до 185 800 юаней (22 050–26 630 долларов), что при завяленном уровне оснащения делает модель хорошим предложением для китайского рынка.

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Источник: СarNewsChina