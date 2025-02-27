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Штраф ₽500 и лишение прав: за что накажут любителей покатушек на велосипеде

Водителям объяснили, как правильно перевозить велосипед на багажнике автомобиля

Неправильное крепление велосипеда грозит автовладельцу не только штрафом, но и лишением прав. Эксперты издания Pravda.Ru рассказали, как определить, что багажник транспортного средства соответствует всем требованиям перевозки.

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Зачастую водители могут не знать, что конструкция машины не всегда рассчитана на установку багажника. Для перевозки велосипеда потребуется регистрация изменений в Госавтоинспекции.

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В противном случае можно нарваться на штраф в размере 500 рублей (ст. 12.5 КоАП РФ). Если велосипед закрывает номерной знак автомобиля, инспектор ДПС квалифицирует это как преднамеренное нарушение (ст. 12.2.2 КоАП РФ), такое нарушение грозит лишением прав.

Чтобы избежать проблем при перевозке велосипеда на багажнике автомобиля, нужно использовать только сертифицированные крепления, предусматривающие перенос номерного знака. В противном случае сотрудники ГАИ потребуют убрать велосипед непосредственно на месте, предупреждают эксперты.

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / fxquadro
27.02.2025 
Фото:freepik / fxquadro
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