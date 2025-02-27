Продажи отечественных автомобилей резко выросли

«Автостат»: россияне потратили в 1,5 раза больше денег на российские машины

В начале текущего года россияне купили отечественных машин на 49,3 млрд рублей. Согласно результатам совместного исследования, проведенного аналитическим агентством «Автостат» и компанией «Газпромбанк автолизинг», в сравнении с 2024 годом расходы на продукцию российского автопрома увеличились в 1,5 раза. В общей сложности затраты граждан на новые легковые машины увеличились на 6,2% (около 277 млрд рублей).

Расходы на российские машины поднялись из-за 30-процентного увеличения спроса на них в первом месяце 2025 года, пояснили аналитики. Заметно выросли затраты на покупку машин европейских брендов (+16,5% по сравнению с январем прошлого года). В течение месяца автолюбители потратили на привезенные по параллельному импорту машины из ЕС 28 млрд рублей.

Расходы же на покупку авто премиум-класса значительно снизились. В январе 2025 года было продано 7,9 тыс. новых автомобилей премиум-сегмента, включая люксовые марки (-19,7% относительно января 2024 года).

Китайских машин россияне купили на 174,7 млрд рублей, что на 0,7% меньше, чем годом ранее. Несмотря на это, их доминирование в финансовой структуре рынка составляет весомые 63%.

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Источник: ТАСС