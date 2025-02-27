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Мэр Краснодара перечислил главные изменения в транспортной инфраструктуре города

Власти Краснодарского края утвердили программу развития улично-дорожной сети

Мэр Краснодара Евгений Наумов подвел итоги 2024 года и перечислил основные изменения в транспортной инфраструктуре города. Власти региона утвердили 10-летнюю программу развития улично-дорожной сети, на которую выделят свыше 150 млрд рублей.

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В программу вошли 27 масштабных проектов: от реконструкции мостов до строительства новых дорог и развязок. Ее реализация начнется уже в текущем году.

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Также мэр города сообщил, что в 2024 году Краснодар получил 23 электробуса и 12 зарядных станций. Частные перевозчики приобрели 46 новых автобусов. Установлено 40 новых остановок и 47 современных павильонов ожидания. Было заключено 9 новых соглашений для улучшения транспортного обслуживания.

Наумов заметил, что благодаря поддержке краевых властей первые изменения горожане ощутят уже в ближайшее время.

Ранее «За рулем» сообщал, что седан российской сборки продают со скидкой 50%.

Источник: Администрация и городская Дума Краснодара

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Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 28
27.02.2025 
Фото:Wikimedia
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