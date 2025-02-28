Машина дергается при разгоне: эксперт раскрыл причины

Эксперт Константинов назвал причины дергания автомобиля при разгоне

Директор департамента механического ремонта автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов рассказал, что если при разгоне машина непроизвольно начинает подергиваться, скорее всего, неисправна топливная система.

В таком случае забитый топливный фильтр или неисправный бензонасос ограничивают подачу бензина, падает мощность и наблюдаются рывки при разгоне.

Еще одной причиной рывков могут быть неисправные топливные форсунки.

Причина может крыться и в системе зажигания. По словам специалиста, отслужившие свой срок свечи, бронепровода, а также катушки вызывают пропуски при воспламенении топливной смеси и неровную работу мотора.

Поломка датчика массового расхода воздуха или модуля положения дроссельной заслонки ведут к некорректной работе электронного блока управления. Нарушается топливоподача, что вызывает провалы при движении.

Причина толчков может крыться и в трансмиссии автомобиля.

АКП при поломке пакета фрикционов или при низком уровне технической жидкости может выдавать вибрацию на кузов. Такой же эффект происходит при износе сцепления в механической КП, рассказал специалист.

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Источник: Газета.Ru