Машина дергается при разгоне: эксперт раскрыл причины
Директор департамента механического ремонта автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов рассказал, что если при разгоне машина непроизвольно начинает подергиваться, скорее всего, неисправна топливная система.
В таком случае забитый топливный фильтр или неисправный бензонасос ограничивают подачу бензина, падает мощность и наблюдаются рывки при разгоне.
Еще одной причиной рывков могут быть неисправные топливные форсунки.
Причина может крыться и в системе зажигания. По словам специалиста, отслужившие свой срок свечи, бронепровода, а также катушки вызывают пропуски при воспламенении топливной смеси и неровную работу мотора.
Поломка датчика массового расхода воздуха или модуля положения дроссельной заслонки ведут к некорректной работе электронного блока управления. Нарушается топливоподача, что вызывает провалы при движении.
Причина толчков может крыться и в трансмиссии автомобиля.
АКП при поломке пакета фрикционов или при низком уровне технической жидкости может выдавать вибрацию на кузов. Такой же эффект происходит при износе сцепления в механической КП, рассказал специалист.
Ранее «За рулем» сообщал, что седан российской сборки продают со скидкой 50%.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: Газета.Ru