7 причин, почему автомобиль дергается при разгоне

Иногда при разгоне автомобиля водитель ощущает провалы в тяге. Причины этому явлению могут быть разные. В некоторых случаях с проблемой можно справиться своими силами, в других придется обратиться в автосервис.

Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.

Плохое топливо

К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.

Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.
Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Одной из самых частых причин неровной работы двигателя становятся грязные свечи.
Одной из самых частых причин неровной работы двигателя становятся грязные свечи.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

При неисправности катушек зажигания в процессе работы могут начаться пропуски в зажигании.
При неисправности катушек зажигания в процессе работы могут начаться пропуски в зажигании.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

Ярким примером проблем с калибровками управления двигателя стала редакционная Lada Vesta SW Cross, которая «радовала» провалами в непрогретом состоянии.
Ярким примером проблем с калибровками управления двигателя стала редакционная Lada Vesta SW Cross, которая «радовала» провалами в непрогретом состоянии.

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Во многих случаях о неисправности какого-либо датчика или того же модуля зажигания сообщит пиктограмма «Check Engine» на панели приборов. Но бывают случаи, когда все работает штатно и никаких неисправностей нет, а двигатель все равно грешит провалами при наборе оборотов. Виной тому неправильная калибровка блока управления. Причем такие симптомы могут проявляться не во всех случаях. А, к примеру, только в непрогретом состоянии. Ярким примером служит недавно покинувшая наш парк Lada Vesta Cross c 1,8-литровым двигателем. В холодном состоянии ее двигатель страдал легкими провалами при наборе оборотов из-за того, что в цилиндры явно поступало недостаточное количество топлива.

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Комментарий специалиста:

Александр Савин, директор станции технического обслуживания автомобилей Volvo Bilprime.
Александр Савин, директор станции технического обслуживания автомобилей Volvo Bilprime.

Проблема провалов при разгоне в нашей сервисной практике встречается регулярно. Если говорить о топливной системе, то основной причиной появления рывков является насос. Падает производительность по причине механического износа и забивания сетки приемника побочными продуктами топлива.
Наиболее частой неисправностью трансмиссии, приводящей к рывкам при движении, является автоматическая коробка передач и муфта Халдекс. Несвоевременная замена технических жидкостей, некомпетентное обслуживание вызывают сбои в работе. Особенно ярко симптомы проявляются в жару.
У двигателей с турбонаддувом причиной рывков при разгоне может стать именно турбина. Слабым местом узла является система регулирования давления: электромагнитный клапан или электропривод. Если после замены клапана проблема, как правило, проходит, то на турбинах с электроприводом официальная технология ремонта — замена турбины. А это уже совсем другие деньги.

7 причин, почему автомобиль дергается при разгоне

Фото: Артем Панченко

7 причин, почему автомобиль дергается при разгоне
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