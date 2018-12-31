7 причин, почему автомобиль дергается при разгоне

Иногда при разгоне автомобиля водитель ощущает провалы в тяге. Причины этому явлению могут быть разные. В некоторых случаях с проблемой можно справиться своими силами, в других придется обратиться в автосервис.

Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.

Плохое топливо

К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.

Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Одной из самых частых причин неровной работы двигателя становятся грязные свечи.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

При неисправности катушек зажигания в процессе работы могут начаться пропуски в зажигании.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

Ярким примером проблем с калибровками управления двигателя стала редакционная Lada Vesta SW Cross, которая «радовала» провалами в непрогретом состоянии.

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Во многих случаях о неисправности какого-либо датчика или того же модуля зажигания сообщит пиктограмма «Check Engine» на панели приборов. Но бывают случаи, когда все работает штатно и никаких неисправностей нет, а двигатель все равно грешит провалами при наборе оборотов. Виной тому неправильная калибровка блока управления. Причем такие симптомы могут проявляться не во всех случаях. А, к примеру, только в непрогретом состоянии. Ярким примером служит недавно покинувшая наш парк Lada Vesta Cross c 1,8-литровым двигателем. В холодном состоянии ее двигатель страдал легкими провалами при наборе оборотов из-за того, что в цилиндры явно поступало недостаточное количество топлива.

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Комментарий специалиста:

Александр Савин, директор станции технического обслуживания автомобилей Volvo Bilprime.

Проблема провалов при разгоне в нашей сервисной практике встречается регулярно. Если говорить о топливной системе, то основной причиной появления рывков является насос. Падает производительность по причине механического износа и забивания сетки приемника побочными продуктами топлива.

Наиболее частой неисправностью трансмиссии, приводящей к рывкам при движении, является автоматическая коробка передач и муфта Халдекс. Несвоевременная замена технических жидкостей, некомпетентное обслуживание вызывают сбои в работе. Особенно ярко симптомы проявляются в жару.

У двигателей с турбонаддувом причиной рывков при разгоне может стать именно турбина. Слабым местом узла является система регулирования давления: электромагнитный клапан или электропривод. Если после замены клапана проблема, как правило, проходит, то на турбинах с электроприводом официальная технология ремонта — замена турбины. А это уже совсем другие деньги.

Фото: Артем Панченко