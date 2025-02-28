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Смена машины: к чему покупатели чаще присматриваются на вторичке

Авто.ру Бизнес рассказал о выборе авто на замену – какие производители лидируют

Авто.ру Бизнес изучил, какие автомобили с пробегом смотрят пользователи сервиса Авто.ру на замену своим автомобилям, выставленным на продажу.

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В исследовании отмечается, что в экономклассе решающим фактором для большинства покупателей остается цена. В среднем и премиум-сегментах важны как стоимость, так и качество, что отражается на интересе к китайским, японским и европейским автомобилям.

Что смотрят на замену «китайцам»

Китайские автомобили пользуются растущим спросом с увеличением ценовой категории. Если в экономклассе около 31% продавцов выбирают китайские подержанные автомобили, то в среднем и премиум-сегментах этот показатель составляет 43% и 53% соответственно.

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Европейские автомобили остаются лидерами на всех уровнях, а интерес к российским моделям выше всего в экономсегменте.

Если продают европейские авто

Продавцы европейских автомобилей, несмотря на общие тенденции, чаще всего ищут замену своим машинам того же бренда. Так, 66% владельцев европейских авто в экономклассе и 81% в премиум-сегменте выбирают аналогичные автомобили с пробегом. Вторым по популярности вариантом для них являются японские авто, а в премиум-сегменте наблюдается интерес к китайским машинам.

Что смотрят на замену автомобилям брендов из Японии

Японские автомобили также вызывают большой интерес у их владельцев. В эконом- и среднем сегментах 59% и 56% продавцов японских автомобилей предпочитают заменить их на автомобили из Японии. Однако в премиуме они чаще выбирают европейские автомобили (55%), доля японских брендов также остаётся высокой (53%), при этом интерес к китайским премиум-авто также заметен (18%).

Что смотрят на замену автомобилям российских брендов

64% продавцов российских автомобилей экономсегмента рассматривают на замену подержанные автомобили отечественных брендов. Вторые по популярности — «европейцы» (33%), третье место у японских авто (24%).

Продавцы российских авто среднего ценового сегмента чаще смотрят европейские бренды (42%), но также готовы рассматривать и отечественные авто (39%).

Третьи по популярности — «японцы» (30%).

Средняя стоимость подержанных автомобилей по странам брендов у дилеров (возраст авто от 3 до 15 лет)

Что касается стоимости, то в феврале 2025 года подержанные автомобили европейских, японских и корейских марок у дилеров стоят в среднем 2 939 862 рублей, что на 20% выше, чем годом ранее. Китайские автомобили стоят на 5% дешевле (1 881 524 рублей), а российские машины снизились в цене на 10% (до 856 493 рубля).

Средняя стоимость подержанных автомобилей по странам брендов у частных продавцов (возраст авто от 3 до 15 лет)

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Европейские, японские и корейские авто с пробегом от частных продавцов в среднем стоят 2 407 628 рублей (минус 8% к прошлому году).

Средняя стоимость китайских подержанных автомобилей не изменилась с 2024 и составляет 1 584 461 рубль. Российские подержанные автомобили сегодня в среднем стоят 664 550 рублей (- 3%).

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Алексеева Елена
Фото:Дмитрий Рогулин/ТАСС
Количество просмотров 22
28.02.2025 
Фото:Дмитрий Рогулин/ТАСС
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