Продается «капсула времени» — японский автомобиль 2008 г. в., почти без пробега

В Москве выставили на продажу 17-летний Mitsubishi Lancer за 1 210 000 рублей

В России продают Mitsubishi Lancer 2008 года с минимальным пробегом — всего 9970 км на одометре.

Mitsubishi Lancer 2008 года

Цена автомобиля, почти как у новой Lada Granta, может заставить задуматься: выбрать новую «Ладу» или все-таки подержанного «японца»?

Лансер оснащен 1.5-литровым двигателем мощностью 109 л.с. и автоматической коробкой передач.

В пояснении владелец пишет, что пробег реальный, автомобиль полностью в заводской краске, все стекла оригинальные. Это настоящая «капсула времени» для настоящих ценителей данной модели. И чтобы лично убедиться в отличном состоянии автомобиля, приглашает потенциальных покупателей на осмотр.

Mitsubishi Lancer 2008 года

В оснащении: штатная магнитола, кондиционер, передние электростеклоподъёмники, подушки безопасности, бортовой компьютер и запасное колесо.

Просит он за автомобиль 1 210 000 рублей. При этом новая Гранта с кондиционером обойдется в 1 047 000 рублей за версию с 90-сильным 8-клапанным мотором и механической коробкой передач, а версия с автоматической коробкой — в 1 333 000 рублей.

Mitsubishi Lancer 2008 года

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Источник, фото: Авто.ру