Водители выстроятся в очередь: юрист о последствиях отсутствия «автогражданки»

Автоюрист Пушкарь: Без ОСАГО водителю грозят штрафы, сопоставимые с ценой машины

Эксплуатация транспортного средства без наличия у автовладельца полиса ОСАГО обойдется в круглую сумму, а через несколько месяцев сумма штрафа будет сопоставима со стоимостью машины. Об этом заявил автоюрист Игорь Пушкарь.

«Получается, за какие-то пару месяцев водитель-нарушитель может набрать штрафов на сумму стоимости авто. Действительно, 800 рублей штрафа в день – неприятно, а несколько тысяч и вовсе накладно. Вероятно, теперь даже самые недовольные полисами ОСАГО автовладельцы встанут за ними в очередь», – рассказал автоюрист.

Пушкарь напомнил, что уже с 1 марта 2025 года наличие страхового полиса станет необязательным при регистрации автомобиля, и «автогражданка» исчезнет из списка необходимых документов. Но не все автовладельцы начинают тут же использовать машину по назначению, у некоторых они стоят годами.

Но после того, как все нюансы по поводу штрафа за отсутствие ОСАГО утвердят на законодательном уровне, недобросовестные автовладельцы выстроятся в очередь, чтобы оформить «автогражданку», резюмировал Пушкарь.

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Источник: transport-news.ru