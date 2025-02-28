Количество штрафов хотят ограничить, если их будут выписывать камеры

В ОП РФ предложили ввести лимит на штрафы в случае проверки ОСАГО по камерам

В Общественной палате РФ предложили ограничить количество штрафов за отсутствие полиса ОСАГО, если нарушения фиксируются несколькими дорожными камерами.

Александр Холодов, зампред комиссии по безопасности, отметил, что одна и та же поездка может быть зафиксирована несколькими камерами, что приведет к множеству штрафов за одно и то же нарушение. Это создаст для автовладельцев значительные финансовые трудности, когда сумма штрафов может оказаться выше стоимости самого автомобиля.

Систему проверки наличия полиса ОСАГО с помощью камер, которая должна была стартовать с 1 марта 2025 года, скорее всего, отложат до 30 июня 2025 года. Холодов отметил, что такая проверка, с одной стороны, выглядит логичным и удобным решением, но с другой – вызывает ряд сложностей. Одна из них заключается в том, что каждый новый снимок с камеры будет автоматически расцениваться как отдельное нарушение, что приведет к увеличению числа штрафов на один автомобиль.

Холодов предложил изменить КоАП, чтобы избежать повторных штрафов за одно нарушение в течение одного дня. Он также отметил, что необходимо ввести лимит, при котором штраф можно было бы наложить только после уведомления автовладельца о неисполнении им обязательств.

Эти изменения еще не внесены в законодательство, и Холодов подчеркнул, что нужно доработать этот вопрос для предотвращения избыточных штрафов.

Другой проблемой, связанной с проверкой полиса ОСАГО через камеры, является вероятность ошибок в базе данных. Неправильно введенные данные, такие как номер автомобиля или VIN, могут привести к неправомерным штрафам.

Кроме того, существует риск использования поддельных полисов, когда страховка оформляется на другое транспортное средство, например, «страхуется какой-нибудь трактор», но вбивается госномер автомобиля. Таким образом можно обойти систему. Как с этим бороться, непонятно, и до конца этот вопрос не решен.

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Источник: ТАСС