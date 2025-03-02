Названы основные недостатки автомобилей с вариатором

Эксперт Никита Родионов назвал три минуса вариаторов

Основные недостатки вариатора перечислил технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. Это дорогостоящий ремонт и обслуживание.

Масло в агрегате необходимо менять каждые 20-25 тыс. километров пробега, что чаще, чем на обычной АКП с гидротрансформатором.

Также вариатор чувствителен к перегревам. Он ​не любит работать при высокой температуре воздуха и в уличных заторах. Если часто перегревать вариатор, он может довольно быстро выйти из строя.

Также агрегат не любит резких ускорений, поэтому машина с вариатором будет набирать скорость неспешно. По этой причине на машине с вариатором нельзя резко давить на газ, особенно при старте с места.

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Источник: Газета.Ru