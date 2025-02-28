Один из лучших представителей по уровню оснащения и комфорта SUV появится в России

GAC раскрыл характеристики абсолютно нового кроссовера GS4 для России

Автопроизводитель GAC анонсировал скорый выход на рынок России кроссовера GS4, модель станет уже третьей в линейке. На текущем этапе пока нет подробностей о ценах и комплектациях, их объявят на старте продаж, сообщили в пресс-службе бренда.

«По уровню комфорта, безопасности и оснащения современными системами-ассистентами движения, GS4 по праву входит в число лучших представителей рынка. Новый GAC GS4 станет отличным выбором для каждого, кто ищет привлекательный, высокотехнологичный и надежный кроссовер на все случаи жизни», – подчеркивают в пресс-службе.

GAC GS4 Max

Дебют модели в Китае состоялся под именем GAC GS4 Max, в длину кроссовер составляет 4685 мм при размере колесной базы 2750 мм. В базовой версии автомобиль получил мотор объемом 1,5 л мощностью 170 л. с., и максимальной тягой 250 Нм. В паре с ним работает 7-ступенчатый «робот». До первой «сотни» паркетник разгоняется за 8,8 секунды, расход бензина в среднем 7,2 л на 100 км. Спереди подвеска типа McPherson, сзади – многорычажная.

GAC GS4 Max

Объем багажника составляет 638 л, если сложить сиденья заднего ряда он увеличивается до 1586 л. Кроссовер получил светодиодные фары, скрытые дверные ручки с электроприводом и 18-дюймовые легкосплавные диски. У водителя и пассажира рядом – кресла с «нулевой гравитацией» для равномерного распределения веса сидящего.

В списке опция: семидюймовая цифровая приборная панель, 10-дюймовая мультимедийная система с поддержкой беспроводного Apple CarPlay, беспроводная зарядка. Есть зимний пакет с подогревом рулевого колеса, лобового стекла, сидений первого и второго рядов. В стартовой комплектации GS4 есть восемь подушек безопасности. В помощь водителю входят такие системы, как адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе, предупреждение о риске столкновения, система автоматического торможения, а также автоматическая система управления дальним светом фар.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: пресс-служба GAC Motor