В России появятся корейские внедорожники с японскими автоматами – известны цены

Бренд KGM раскрыл цены на все комплектации кроссоверов для рынка России

Российский дистрибьютор марки KGM обнародовал прайс-листы на весь модельный ряд. В линейке представлены четыре разноразмерных кроссовера, цены на которые варьируются от 3,59 до 7,19 млн рублей.

Во время премьеры бренда в РФ указывали только цены базовых комплектаций всех моделей. Самый доступный кроссовер Tivoli предложат россиянам с турбомотором объемом 163 л.с., шестидиапазонным автоматом Aisin и безальтернативным передним приводом. Цены трех комплектаций находятся в диапазоне 3,59-4,19 млн рублей.

Более крупный Korando оснащен аналогичной силовой установкой, но с двумя вариантами привода: передним и полным. Цена самой бюджетной модификации кроссовера составляет 4,39 млн рублей, средняя – 4,79 или 5,05 млн рублей в зависимости от привода, а за топовую версию просят 5,39 млн рублей.

KGM Torres для России получил сразу пять уровней оснащения при аналогичном двигателе: два для переднеприводной версии и три для модификации с полным приводом. Цены варьируются от 5,15 до 6,3 млн рублей, самый дорогой Torres отличается альтернативной отделкой интерьера экокожей и тканью в коричневых тонах.

Флагманский рамный внедорожник Rexton с двигателем объемом 2,0 л мощностью 225 л.с. с АКП можно будет приобрести за 6,79 и 7,19 млн рублей.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: auto.ru