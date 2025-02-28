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Глава Минпромторга РФ высоко оценил автокомпоненты отечественного производства

Алиханов: доля российских компонентов в «критической номенклатуре» превышает 40%

Глава Минпромторга Алиханов завил, что доля российских компонентов в общем объеме «критической номенклатуры» на сегодняшний день превышает 40%.

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«В целом могу сказать, что из 740 позиций критической номенклатуры, которая была сформирована в 2022 году, около 330 закрыты российскими поставщиками», — отметил он, выступая на заседании Координационного совета по промышленности, прошедшего в Казани в рамках выставки автотранспорта и автокомпонентов Kazan Truck Expo 2025.

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Министр уточнил, что по остальным компонентам сейчас идет активная работа, которая должна быть завершена. Это важно для реализации проектов отечественных платформ в рамках нацпроекта по транспортной мобильности.

Создание «полноценной отечественной компонентной базы» Алиханов назвал «ключевой задачей и обязательным условием» для дальнейшего развития российского автопрома.

Он пояснил, что сейчас в РФ идет работа по перезапуску площадок по производству автокомпонентов, ранее принадлежавших зарубежным брендам, но оставленных ими в результате ухода с отечественного рынка. Российским бенефициарам переданы 22 компании, при этом среди них сейчас нет простаивающих.

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Глава ведомства отметил, что рынок автокомпонентов сегодня весьма конкурентный, и «важно не допустить дисбаланса в условиях для импортеров и отечественных производителей». Для этого кабмином «будет рассмотрена необходимость усиления тарифной защиты», с учетом того, что «в разработку отечественных аналогов вложены и бюджетные средства, и собственные инвестиции российских компаний».

Ранее «За рулем» сообщал, что доступный 147-сильный семейный кроссовер Chevrolet привезли в Россию.

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Источник: пресс-служба Минпромторга РФ

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 15
28.02.2025 
Фото:Depositphotos
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