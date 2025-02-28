В Россию привезли флагманский внедорожник BMW X7 2025: известна цена
Дилер привез в Россию новый BMW X7 2025 года выпуска за 19 млн рублей
Дилер привез в Россию кроссовер BMW X7 2025 года выпуска в максимальной комплектации за 19 000 000 рублей.
BMW X7 2025
Под капотом автомобиля находится дизельный 3-литровый мотор мощностью 352 л. с., 8-ступенчатая АКП. Привод полный.
Интерьер BMW X7 2025
Предлагаемый автомобиль серого цвета, его интерьер выполнен в темных тонах, сидения машины обиты черной натуральной кожей.
Ранее «За рулем» сообщал, что доступный 147-сильный семейный кроссовер Chevrolet привезли в Россию.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: Российская газета
Фото:BMW
19
28.02.2025
Фото:BMW
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