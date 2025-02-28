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Интерьер BMW X7 2025
28 февраля
В Россию привезли флагманский внедорожник BMW X7 2025: известна цена
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В Россию привезли флагманский внедорожник BMW X7 2025: известна цена

Дилер привез в Россию новый BMW X7 2025 года выпуска за 19 млн рублей

Дилер привез в Россию кроссовер BMW X7 2025 года выпуска в максимальной комплектации за 19 000 000 рублей.

BMW X7 2025
BMW X7 2025

Под капотом автомобиля находится дизельный 3-литровый мотор мощностью 352 л. с., 8-ступенчатая АКП. Привод полный.

Интерьер BMW X7 2025
Интерьер BMW X7 2025
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Предлагаемый автомобиль серого цвета, его интерьер выполнен в темных тонах, сидения машины обиты черной натуральной кожей.

Ранее «За рулем» сообщал, что доступный 147-сильный семейный кроссовер Chevrolet привезли в Россию.

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Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:BMW
Количество просмотров 19
28.02.2025 
Фото:BMW
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