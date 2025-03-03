Когда в 2025 году можно будет сменить резину на летнюю: прогноз специалиста

Вильфанд: московским автомобилистам не стоит менять шины до конца марта

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в этом году март в Москве ожидается теплее обычного, но менять автомобильные шины он рекомендует не раньше конца месяца.

Специалист напомнил, что оптимальный момент для смены резины наступает, когда средняя суточная температура стабильно превышает 5 градусов. В Москве это маловероятно до конца марта, хотя по климатическим данным, средняя температура может перейти через 0 градусов в 20-х числах месяца.

Март будет теплее обычного, но все равно не настолько, чтобы условия были похожи на апрель. Поэтому до конца месяца можно не переживать, а затем уже стоит ориентироваться на прогнозы погоды, считает специалист.

Однако автомобилисты на юге европейской части России могут сменить шины уже с середины марта.

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Источник: ТАСС