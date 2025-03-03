Машина всмятку: иномарку занесло, она упала в овраг
На Кубани в ДТП опрокинулся автомобиль, пострадали два человека
2 марта около 16:00 в районе 2-го километра трассы Ставропольская – Григорьевская – Крепостная произошло ДТП.
По предварительной информации, 40-летний мужчина ехал за рулем автомобиля марки Kia Ceed и не справился с управлением из-за скорости. Автомобиль ушел в занос, он врезался в дорожное ограждение и упал в овраг.
В аварии пострадали две пассажирки, 39 и 40 лет. Их госпитализировали. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее «За рулем» сообщал, на что ориентироваться при подборе моторного масла.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Фото:МВД Медиа
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03.03.2025
Фото:МВД Медиа
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