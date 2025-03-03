Машина всмятку: иномарку занесло, она упала в овраг

На Кубани в ДТП опрокинулся автомобиль, пострадали два человека

2 марта около 16:00 в районе 2-го километра трассы Ставропольская – Григорьевская – Крепостная произошло ДТП.

По предварительной информации, 40-летний мужчина ехал за рулем автомобиля марки Kia Ceed и не справился с управлением из-за скорости. Автомобиль ушел в занос, он врезался в дорожное ограждение и упал в овраг.

В аварии пострадали две пассажирки, 39 и 40 лет. Их госпитализировали. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее «За рулем» сообщал, на что ориентироваться при подборе моторного масла.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю