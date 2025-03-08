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Пожилые водители — реальная угроза на дорогах или раздутый миф?

Эксперты: опыт пожилых водителей компенсирует утрату некоторых навыков

Вопрос, представляют ли пожилые люди опасность для дорожного движения, вновь и вновь пытаются решить эксперты в Германии. Они расходятся во мнениях, следует ли ужесточать контроль за такими водителями или нет и как обеспечить безопасность на дорогах.

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Пожилые водители сталкиваются с возрастными изменениями, влияющими на их способность управлять автомобилем, но исследования показывают, что они могут продолжать безопасно ездить с должной поддержкой.

Эксперты ADAC (автомобильный клуб Германии) предлагают организовать тестовые поездки для пожилых водителей с инструктором или психологом для улучшения навыков вождения, но эти действия должны быть доброжелательными и добровольными. Вольфганг Фастенмайер, эксперт по психологии дорожного движения, подчеркивает важность именно медико-психологической экспертизы, а не массовых проверок.

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Кроме того, выяснилось, что опыт водителей старшего возраста помогает компенсировать утрату некоторых навыков. Они часто выбирают безопасные маршруты и ездят в дневное время, что снижает риск аварий. Исследования показывают, что пожилые водители чаще ездят на короткие расстояния и редко в сложных погодных условиях, поэтому на самом деле на статистику аварийности возрастные водители влияют мало, так как обычно здраво оценивают свои возможности.

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Современные системы помощи водителю, такие как адаптированные навигационные устройства, могут значительно поддержать пожилых водителей, улучшая их уверенность и безопасность на дороге.

В Германии обсуждаются также стандартизированные тесты для выявления проблем возрастных водителей (такие как стояние на одной ноге, ходьба по прямой и т. д.), но такие меры могут привести к дискриминации, особенно в отношении пожилых женщин, опасаются специалисты.

Источник: Springer Professional

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Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 3
08.03.2025 
Фото:freepik / freepik
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