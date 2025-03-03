Таких больше нет: бестселлер автопрома СССР 70-х годов выставили на продажу

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В РФ продают раритетный Москвич-2140 в идеальном состоянии с пробегом 27 тыс. км

Раритетный седан 1987 года выпуска – Москвич-2140 в идеальном состоянии – продают в России за 1,5 млн рублей. Объявление об этом появилось на одном из классифайдов.

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«В родной краске, ржавых элементов нет. Салон в идеале, кресла в чехлах, автомобиль хранился в сухом гараже. Стоят пломбы на КПП и спидометре. Таких авто в России нет», – говорится в тексте объявления.

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Под капотом уникального автомобиля стоит бензиновый карбюраторный двигатель объемом 1,5 л мощностью 75 л.с. Отмечается, что у старожила минимальный пробег – с момента выпуска автомобиль проехал всего 27 тыс. км.

Модель является глубоко модернизированной версией 408/412, серийный выпуск модели начался в 1976 году и завершился в 1988-м, когда на смену пришел Москвича-2141. Всего было собрано 818 тысяч машин семейства 2140.

Москвич-2140
Москвич-2140
Москвич-2140
Москвич-2140
Москвич-2140
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: rg.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Дром
03.03.2025 
Фото:Дром
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