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Почему нужно объезжать даже небольшие лужи: ошибки водителей во время паводка

Водителям перечислили способы защиты автомобиля от весеннего паводка

Весной из-за таяния снега возрастает риск подтоплений, а паводки грозят автомобилям, особенно припаркованным в низинах или вблизи водоемов.

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Чтобы избежать проблем, водителям нужно опасаться даже небольших луж, потому что под ними могут оказаться глубокие ямы. А сильное течение во время паводка и вовсе способно унести транспортное средство.

Даже 15 сантиметров воды могут спровоцировать потерю сцепления колес с покрытием трассы, предупреждают эксперты. Чтобы обезопасить автомобиль от возможного подтопления, лучше заранее выбрать безопасное место для парковки на возвышенности или в крытом гараже.

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Можно воспользоваться водонепроницаемым чехлом, он минимизирует ущерб, но не защитит полностью. Но если машина все-таки оказалась в воде, не стоит заводить мотор, иначе это приведет к его поломке. Оптимальным решением будет вызов эвакуатора и обращение в страховую компанию. В случае, если паводок застал во время движения, лучше покинуть автомобиль через окна, чтобы добраться до безопасного места.

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Источник: 32cars.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 18
03.03.2025 
Фото:АГН «Москва»
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