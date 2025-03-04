238 л.с., полный привод — стартует новая российская разработка!

На заводе в Миассе собрали опытный экземпляр полноприводного грузовика Урал-80

На автомобильном заводе «Урал» в городе Миасс собрали еще один опытно-промышленный образец двухосного грузовика Урал-80, оснащенного с дизелем ЯМЗ-535 мощностью 238 л.с.. Первую такую машину выпустили в конце декабря, а в ближайшее время планируется запуск конвейерной сборки.

Полноприводный Урал-80 рассматривается как преемник ГАЗ-66, а на современном авторынке будет конкурировать с ГАЗ Садко 9 – полноприводным капотным грузовиком с похожими характеристиками. Старт серийного выпуска Садко 9 также запланирован на 2025 год.

Использование компактного дизеля на Урале-80 позволило сделать короче оперение кабины (фактически – ее нос, капотную часть) по сравнению с другими новыми Уралами, имеющими кабину Next, отмечает источник. А если сравнивать с классической моделью Урал-43206, тоже имеющей колесную формулу 4х4, то новая «восьмидесятка» имеет меньшие габариты, но более высокую маневренность и на 20% большую грузоподъемность.

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Источник: Грузовики и вообще