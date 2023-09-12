Новый Урал 4х4 – маленький грузовик? Большой внедорожник!
На прошедшей в Москве международной выставке коммерческого транспорта Comtrans-2023 автомобильный завод Урал показал ряд любопытных новинок. «За рулем» уже рассказывал о перспективной модульной электроплатформе, а также о самосвале Урал С355B0 6х4 LNG с новым газовым двигателем.
Не меньший интерес представлял и Урал-80. Тут миасский автозавод сыграл на привычном для себя поле полноприводных грузовиков, однако «игра» эта получилась новой и не совсем стандартной.
«Урал-80 предназначен для перевозки грузов, монтажа и транспортировки спецтехники, буксирования прицепов по всем видам дорог и местности», – сообщает пресс-служба автозавода.
На машине с колесной формулой 4х4 применены новый двигатель ЯМЗ-535 мощностью 238 л.с. и оригинальное оперение кабины Next. А также стоят колеса меньшей размерности, да и габариты по сравнению с предшественниками стали меньше. Грузоподъемность выросла на 20%, а также улучшились маневренность и обзорность, говорят разработчики.
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Фото: автозавод Урал
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен