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Урал-80Новый Урал 4х4 – маленький грузовик? Большой внедорожник!
Представлен новый полноприводный грузовик...

Новый Урал 4х4 – маленький грузовик? Большой внедорожник!

Представлен новый полноприводный грузовик Урал-80

На прошедшей в Москве международной выставке коммерческого транспорта Comtrans-2023 автомобильный завод Урал показал ряд любопытных новинок. «За рулем» уже рассказывал о перспективной модульной электроплатформе, а также о самосвале Урал С355B0 6х4 LNG с новым газовым двигателем.

Не меньший интерес представлял и Урал-80. Тут миасский автозавод сыграл на привычном для себя поле полноприводных грузовиков, однако «игра» эта получилась новой и не совсем стандартной.

Урал-80
Урал-80

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«Урал-80 предназначен для перевозки грузов, монтажа и транспортировки спецтехники, буксирования прицепов по всем видам дорог и местности», – сообщает пресс-служба автозавода.

На машине с колесной формулой 4х4 применены новый двигатель ЯМЗ-535 мощностью 238 л.с. и оригинальное оперение кабины Next. А также стоят колеса меньшей размерности, да и габариты по сравнению с предшественниками стали меньше. Грузоподъемность выросла на 20%, а также улучшились маневренность и обзорность, говорят разработчики.

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Фото: автозавод Урал

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За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
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