Известны характеристики нового грузовика Урал – впечатляет!

Урал показал электроплатформу мощностью 177 л.с. и с запасом хода 300 км

На международной выставке Comtrans-2023 автомобильный завод «Урал» показал несколько довольно интересных новинок. Но, пожалуй, наиболее новаторски выглядел прототип, официально обозначенный как «электрическая платформа».

Дорожное шасси со стандартной ураловской бескапотной кабиной и двускатной ошиновкой заднего моста внутри колесной базы содержит довольно интересную «начинку». Пока нет данных по ее производителям (такое нынче предпочитают не афишировать), поэтому ограничимся характеристиками.

Электроплатформа Урал

Характеристики электрической модульной платформы Урал

колесная формула 4х2

грузоподъемность до 11 тонн

мощность электродвигателя 130 кВт (177 л.с.)

запас хода 300 км

возможные надстройки: фургон, самосвал, бортовая платформа, коммунальные.

Электроплатформа Урал

Плюсы платформы называются очевидные: низкий уровень шума и отсутствие вредных выбросов. Правда, сколько на самом деле будет проезжать такой электрогрузовик без подзарядки, покажет только реальная эксплуатация. Ее перспективы на «Урале» пока не уточняют.

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Фото: Урал