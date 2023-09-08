Известны характеристики нового грузовика Урал – впечатляет!
На международной выставке Comtrans-2023 автомобильный завод «Урал» показал несколько довольно интересных новинок. Но, пожалуй, наиболее новаторски выглядел прототип, официально обозначенный как «электрическая платформа».
Дорожное шасси со стандартной ураловской бескапотной кабиной и двускатной ошиновкой заднего моста внутри колесной базы содержит довольно интересную «начинку». Пока нет данных по ее производителям (такое нынче предпочитают не афишировать), поэтому ограничимся характеристиками.
Характеристики электрической модульной платформы Урал
- колесная формула 4х2
- грузоподъемность до 11 тонн
- мощность электродвигателя 130 кВт (177 л.с.)
- запас хода 300 км
- возможные надстройки: фургон, самосвал, бортовая платформа, коммунальные.
Плюсы платформы называются очевидные: низкий уровень шума и отсутствие вредных выбросов. Правда, сколько на самом деле будет проезжать такой электрогрузовик без подзарядки, покажет только реальная эксплуатация. Ее перспективы на «Урале» пока не уточняют.
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Фото: Урал
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