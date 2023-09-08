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Известны характеристики нового грузовика Урал – впечатляет!

Урал показал электроплатформу мощностью 177 л.с. и с запасом хода 300 км

На международной выставке Comtrans-2023 автомобильный завод «Урал» показал несколько довольно интересных новинок. Но, пожалуй, наиболее новаторски выглядел прототип, официально обозначенный как «электрическая платформа».

Дорожное шасси со стандартной ураловской бескапотной кабиной и двускатной ошиновкой заднего моста внутри колесной базы содержит довольно интересную «начинку». Пока нет данных по ее производителям (такое нынче предпочитают не афишировать), поэтому ограничимся характеристиками.

Электроплатформа Урал
Электроплатформа Урал
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Характеристики электрической модульной платформы Урал

  • колесная формула 4х2
  • грузоподъемность до 11 тонн
  • мощность электродвигателя 130 кВт (177 л.с.)
  • запас хода 300 км
  • возможные надстройки: фургон, самосвал, бортовая платформа, коммунальные.
Электроплатформа Урал
Электроплатформа Урал

Плюсы платформы называются очевидные: низкий уровень шума и отсутствие вредных выбросов. Правда, сколько на самом деле будет проезжать такой электрогрузовик без подзарядки, покажет только реальная эксплуатация. Ее перспективы на «Урале» пока не уточняют.

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Фото: Урал

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За РулемИннокентий Кишкурно
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