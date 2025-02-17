Новый российский внедорожник впервые показали на публике

На выставке в Нижнем Новгороде впервые показали полноприводный ГАЗ Садко 9

Перспективный полноприводный грузовик ГАЗ Садко 9 впервые предстал на публике: источник публикует фотографию машины, «засветившуюся» на выставке в Нижнем Новгороде. В модельном ряду эта машина станет заменой классическому ГАЗ-33086 Земляк, в котором использовалась кабина от постсоветского ГАЗ-3307. Впервые о готовящемся пополнении газовской линейки стало известно в конце декабря 2024 года.

От старого ГАЗ-33086 Земляк новая машина отличается кардинально: у Садко 9 есть межколесные блокировки, подкачка всех колес и оригинальные высокие и широкие шины Кама NU701 размерности 315/80 R22,5, благодаря чему геометрическая проходимость сохранена на уровне «собрата» Садко Next. Земляк же использовал колеса от обычного заднеприводного Газона и имел двухскатную ошиновку сзади.

ГАЗ Садко 9 на выставке в Нижнем Новгороде

По сути, Садко 9 – это усиленная версия уже выпускающегося Садко Next: у новинки больше полная масса (9 тонн вместо 6,85 тонны) и грузоподъемность, составляющая 5 тонн против 3 тонн у Некста. Таким образом, на новый полноприводник подойдет любая надстройка, выпускающаяся для заднеприводного Газон Next 8.7 – от эвакуаторов и КМУ до самосвалов.

Задний мост Садко 9 усилен (толщина балки увеличена на 1,5 мм), а задняя подвеска – новая пневматическая, обеспечивающая более высокую плавность хода и возможность регулирования погрузочной высоты от 1150 до 1450 мм. Под капотом – тот же ЯМЗ-534, что и у Некста, но в форсированном исполнении: не 149, а 169 л.с. Базовой моделью станет грузовик со стандартной колесной базой и однорядной кабиной – такие машины ожидаются в производстве и у дилеров ГАЗа уже в 2025 году

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автопоток