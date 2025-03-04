Голосование в Гран-при «За рулем» завершено. Готовимся к розыгрышу автомобилей
Голосование в рамках Гран-при «За рулем» подошло к финалу. Сейчас идет подсчет голосов, и мы с нетерпением ожидаем, кто же станет победителем самой престижной автомобильной премии в России.
Главная особенность этой премии — участие наших читателей в выборе лучших автомобилей года. Весь процесс остается неизменным: вы, уважаемые автолюбители, выбираете машины, которые, по вашему мнению, наиболее интересны, технологичны и практичны, а мы, в свою очередь, в качестве благодарности за активность, разыгрываем среди всех проголосовавших машины.
В этом году в конкурсе участвовал 61 автомобиль — и это настоящие новинки на российском рынке, без учета рестайлингов.
Благодарим каждого, кто принял участие в голосовании, ведь каждый ваш голос важен для нас!
Все участники опроса, которые заполнили анкету, автоматически стали претендентами на получение одного из трех автомобилей Лада Веста — седана, универсала и универсала SW Cross.
Не забудьте!
Розыгрыш автомобилей состоится 12 марта 2025 года в 13:00.
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Не упустите шанс стать обладателем нового автомобиля!
- Номинанты Гран-при «За рулем» 2025 — здесь.
- О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.