Голосование в Гран-при «За рулем» завершено. Готовимся к розыгрышу автомобилей

12 марта мы проведем розыгрыш трех автомобилей Lada среди наших читателей

Голосование в рамках Гран-при «За рулем» подошло к финалу. Сейчас идет подсчет голосов, и мы с нетерпением ожидаем, кто же станет победителем самой престижной автомобильной премии в России.

Главная особенность этой премии — участие наших читателей в выборе лучших автомобилей года. Весь процесс остается неизменным: вы, уважаемые автолюбители, выбираете машины, которые, по вашему мнению, наиболее интересны, технологичны и практичны, а мы, в свою очередь, в качестве благодарности за активность, разыгрываем среди всех проголосовавших машины.

В этом году в конкурсе участвовал 61 автомобиль — и это настоящие новинки на российском рынке, без учета рестайлингов.

Благодарим каждого, кто принял участие в голосовании, ведь каждый ваш голос важен для нас!

Все участники опроса, которые заполнили анкету, автоматически стали претендентами на получение одного из трех автомобилей Лада Веста — седана, универсала и универсала SW Cross.

Не забудьте!

Розыгрыш автомобилей состоится 12 марта 2025 года в 13:00.

Следите за трансляцией на цифровых платформах «За рулем» — ВКонтакте, Телеграм,YouTube и Rutube. И не удивляйтесь, если вам поступит звонок из редакции – победителей мы поздравляем лично.

Не упустите шанс стать обладателем нового автомобиля!