Гран-при
#
История премииНовинкиКроссоверыДоступные автоКитайский автопромКоммерческие автомобили
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Газпромнефть-СМ» задает новые стандарты диагностики оборудования по состоянию масел
4 марта
«Газпромнефть-СМ» задает новые стандарты диагностики оборудования по состоянию масел
Программа обучения специалистов G-Profi Expert...
Эксперт спрогнозировал цену новой Lada Iskra
4 марта
Эксперт спрогнозировал цену новой Lada Iskra
Эксперт Мосеев: выпуск Iskra позволит АВТОВАЗу...
Инспектор ГАИ остановил в неположенном месте под камерой: нужно ли платить штраф?
4 марта
Инспектор ГАИ остановил в неположенном месте под камерой: нужно ли платить штраф?
Разбор от «За рулем»: как быть, если сотрудник...

Голосование в Гран-при «За рулем» завершено. Готовимся к розыгрышу автомобилей

12 марта мы проведем розыгрыш трех автомобилей Lada среди наших читателей

Голосование в рамках Гран-при «За рулем» подошло к финалу. Сейчас идет подсчет голосов, и мы с нетерпением ожидаем, кто же станет победителем самой престижной автомобильной премии в России.

Главная особенность этой премии — участие наших читателей в выборе лучших автомобилей года. Весь процесс остается неизменным: вы, уважаемые автолюбители, выбираете машины, которые, по вашему мнению, наиболее интересны, технологичны и практичны, а мы, в свою очередь, в качестве благодарности за активность, разыгрываем среди всех проголосовавших машины.

В этом году в конкурсе участвовал 61 автомобиль — и это настоящие новинки на российском рынке, без учета рестайлингов.

Благодарим каждого, кто принял участие в голосовании, ведь каждый ваш голос важен для нас!

Все участники опроса, которые заполнили анкету, автоматически стали претендентами на получение одного из трех автомобилей Лада Веста — седана, универсала и универсала SW Cross.

Не забудьте!

Розыгрыш автомобилей состоится 12 марта 2025 года в 13:00.

Следите за трансляцией на цифровых платформах «За рулем» — ВКонтакте, Телеграм,YouTube и Rutube. И не удивляйтесь, если вам поступит звонок из редакции – победителей мы поздравляем лично.

Не упустите шанс стать обладателем нового автомобиля!

  • Номинанты Гран-при «За рулем» 2025 — здесь.
  • О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Количество просмотров 28
04.03.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0