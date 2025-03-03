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Дилеры несут убытки – эксперт о сложной ситуации на авторынке

Глава РОАД Подщеколдин рассказал, когда дилеры объявят скидки на новые авто

Российские дилеры в марте могут предложить скидки на новые автомобили, но только в пределах 100-120 тыс. рублей. Таким мнением поделился президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

Затоваривание дилерских складов станет стимулом для появления на авторынке более выгодных предложений. Тем более, что у дилеров скопилось большое количество автомобилей 2024 и даже 2023 годов выпуска, констатирует Подщеколдин.

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«Дилеры несут убытки, приходится увеличивать траты на поддержание складов. Стоимость кредитов очень высока. Если ставка ЦБ 21%, то нам дают деньги под 24%. Для мелких дилеров условия неподъемны, и части из них к концу года мы можем не увидеть. Для нас этот год, пожалуй, станет самым сложным вообще», – объясняет эксперт.

В марте покупатели могут рассчитывать на скидки от дилеров, но они будут находиться на незначительном уровне в 100-120 тыс. рублей. Это максимум, на что можно надеяться при условии стоимости авто от 2 млн рублей, отмечает Подщеколдин. У дилеров низкомаржинальный бизнес с доходностью максимум 5%, скидки больше этого значения грозят убытками, подытожил Подщеколдин.

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Источник: autonews.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 15
03.03.2025 
Фото:Depositphotos
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